Giuliani bagă România în scandalul Trump-Biden

Avocatul personal al președintelui american Donald Trump, Rudy Giuliani, a declarat într-o emisiune la Fox News că are dovezi despre presupusele relații ale fostului vicepreședinte Joe Biden în România. Giuliani a acuzat presa din SUA că nu a investigat acuzațiile de corupție împotriva fostului vicepreședinte și că le-a ignorat intenționat, potrivit www.romania-insider.com.

Când moderatorul i-a spus lui Giuliani că interviul s-a terminat aproape, acesta insistat că are mai multe dezvăluiri de făcut. „Nu am ajuns în România. Așteptați până ajungem în România ”, a spus el fluturând o tabletă, sugerând că are informațiile acolo.

Intervenția lui Giuliani la Fox News vine în condițiile în care președintele Donald Trump și aliații săi încearcă să devieze mediatizarea negativă legată de președinte care ar fi încercat să-l determine pe noul președinte ucrainean și guvernul său să-l cerceteze pe Joe Biden și fiul său, Hunter, în schimbul ajutorului militar .

Care sunt relațiile lui Joe Biden în România, invocate de avocatul lui Donald Trump?

Giuliani, care îl numeşte pe Biden “băiatul de aur” al presei, l-a acuzat pe Hunter Biden de activitate nepotrivită legată de afacerile cu compania Burisma Holdings, subliniind că vicepreşedintele Joe Biden s-a folosit de funcţia sa pentru a pune presiuni asupra Guvernului ucrainean în vederea concedierii procurorului Viktor Şokin, care investiga Burisma.

Declarația oficialului vine după ce un denunțător anonim l-a acuzat pe președintele american că a făcut presiuni asupra omologului său ucrainean, pentru a obține informații compromițătoare despre Joe Biden și fiul acestuia.

Democraţii au demarat o anchetă prin care urmăresc destituirea din funcţie a lui Trump.