Cioloș: ”Alianța USR PLUS va avea un candidat unic pentru Primăria Craiova”

Președinele USR Dolj, Adrian Claudiu Prisnel, și-a anunțat deja decizia de a intra în cursa pentru a deveni candidatul partidului la primărie. Este posibilă o alianță cu PNL pentru un candidat unic al Opoziției?

Alianța USR PLUS va avea un candidat unic pentru Primăria Craiova, care va fi desemnat după alegerile prezidențiale, spune Dacian Cioloș, copreședinte al acestei structuri politice.

Prezent sâmbătă, la Craiova, Cioloș a arătat care sunt pașii la desemnarea candidatului. ”Noi avem o alianță cu USR și, în acel protocol al Alianței politice, am convenit să avem candidați comuni. Într-o primă etapă, fiecare dintre cele două partide își identifică candidați potențiali. La Craiova, colegii de la USR au identificat, iar cei de la PLUS au și ei câteva idei pe care o să le prezinte public, în perioada următoare. Sunt alte locuri în țară în care noi, cei de la PLUS, avem deja candidați, iar cei de la USR sunt în curs de a-și identifica candidații”, a spus Cioloș.

Prisnel a intrat în cursa internă pentru a deveni candidatul USR

Vineri, președintele USR Dolj, deputatul Adrian Claudiu Prisnel, și-a anunțat decizia de a intra în cursa internă a partidului pentru a fi desemnat drept candidat la Primăria Craiova. Cel mai probabil, el va fi candidatul USR. ”În etapa următoare, imediat după alegerile prezidențiale, ne vom pune de acord pe un mecanism prin care să selectăm candidați unici ai Alianței, dintre cei propuși de PLUS și de USR. Și vom folosi, probabil, alegeri primare interne. Deci decizia o vor lua membrii noștri de partid din localitatea respectivă. Sau vor fi alegeri primare deschise, în care vom întreba cetățenii ce părere au, sub diferite forme, și vom identifica, în felul acesta, candidații cei mai buni din partea Alianței”, a mai spus Cioloș.

Rămâne de văzut cu ce nume vor veni cei de la PLUS. Până acum, Prisnel este candidatul cu cea mai mare notorietate din partea Alianței.

Candidat unic USR-PLUS-PNL?

În anunțul de vineri postat pe pagina de Facebook, Adrian Prisnel a lansat provocarea către PNL, de a începe discuțiile pentru un candidat unic la primărie, din partea Opoziției. În conferința de presă de sâmbătă, copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a admis că vor fi luate ”în discuție” propuneri de acest gen.

”Acolo unde colegii noștri de la nivel local, din PLUS și USR, vor considera că este important și este util să aibă candidați comuni și cu PNL sau să facă înțelegeri cu alte partide precum PNL, vom lua în discuții și astfel de situații. Dar, deocamdată, obiectivul nostru este să identificăm candidații comuni ai alianței și să-i promovăm”, a afirmat Cioloș. Președintele PLUS a mai spus că amănuntele vor fi discutate în zilele următoare.

”Mâine dimineață vom avea o primă întâlnire a structurii de conducere a alianței PLUS și USR. Birourile Naționale ale celor două partide se vor întâlni să discute mai multe chestiuni legate de funcționarea Alianței, de campania pentru prezidențiale, de modul cum pregătim campania pentru alegerile locale și chiar modul cum ne vom poziționa după votarea moțiunii de cenzură de săptămâna viitoare”, a încheiat Cioloș.