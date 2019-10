Adrian Prisnel se înscrie în cursa internă pentru a deveni candidatul USR la Primăria Craiova

Deputatul USR de Dolj Adrian Claudiu Prisnel şi-a anunţat vineri decizia de a intra în competiţia internă pentru a obţine nominalizarea partidului drept candidat la funcţia de primar al municipiului Craiova.



“Am zâmbit cu drag, zilele trecute, când mi-a spus un prieten că eu am fost primul candidat USR la primăria unui oraş mare; nu îmi pusesem niciodată problema aşa, dar m-am gândit de multe ori la experienţa campaniei pentru Primăria Craiova din vara lui 2017. M-a marcat personal, m-a forţat la reflecţie şi m-a modelat ca politician – am învăţat cât de mari, de concrete şi de pragmatice sunt aşteptările oamenilor de la politicieni şi cât de puţine dintre aceste aşteptări se găsesc măcar pe radarul omului politic. Având în vedere experienţa candidaturii anterioare, m-am hotărât să particip la competiţia internă pentru a obţine nominalizarea USR la funcţia de primar al Municipiului Craiova”, a scris Prisnel pe pagina de Facebook.

Prisnel cheamă PNL şi PLUS la discuţii pentru un candidat unic

Şeful USR Dolj a descris pe scurt situaţia politică locală şi a făcut un apel către PNL şi PLUS pentru a începe negocierile în vederea stabilirii unui candidat comun la primărie.



“Evoluţia electorală de la ultimele alegeri europarlamentare, atunci când USR PLUS a câştigat clar alegerile în Craiova, conjunctura politică în care ne confruntăm cu un PSD fragmentat de convulsii şi lupte interne pentru putere şi supravieţuire, creează oportunitatea de a scoate în mod real Primăria Craiova de sub influenţa nefericită a celor care au condus municipiul şi judeţul în ultimii 30 de ani şi de a o pune să lucreze pentru craioveni. Cu o oportunitate atât de clară Craiova nu s-a mai întâlnit până acum și nu ar trebui irosită. Este responsabilitatea noastră, a liderilor partidelor ce au făcut până acum opoziție PSD, a partidelor care vor fi la putere în viitoarea legislatură, să discutăm o soluție pragmatică prin care să propunem un candidat unic la Primăria Craiova.

Invit liderii PNL Dolj, ai PLUS Dolj și ai celorlalte partide dornice să participe la schimbare la nivel local să începem discuțiile pentru a găsi acea soluție. Energia, nevoia de schimbare a societății și încrederea cu care ne-au investit craiovenii nu trebuie irosite”, a mai scris Prisnel.