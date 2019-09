Consilierii PNL vor retragerea titlului de cetăţean de onoare al Craiovei pentru Năstase şi Mitrea

Consilierii municipali PNL au organizat miercuri o conferinţă de presă pentru a anunţa poziţia lor în legătură cu cele mai importante probleme ale oraşului. Totodată, ei au făcut o serie de propuneri care ar putea fi implementate fie de administraţia actuală, fie de cea care va urma.

Consilierul Flavius Sirop a spus că a depus la Consiliul Local o iniţiativă privind retragerea titlului de cetăţean de onoare pentru Adrian Năstase şi Miron Mitrea, doi foşti lideri PSD condamnaţi penal definitiv. „Trebuie respectat regulamentul Consiliului Local, care la art. 14 spune că în cazul unei condamnări penale definitive şi irevocabile se retrage titlul de cetăţean de onoare. Este o stare de fapt că această calitate a încetat. Trebuie doar s-o constate cineva. Este normal să nu avem cetăţeni de onoare condamnaţi penal“, a spus Sirop.

Florescu vrea camere de supraveghere în tot oraşul

La rândul său, consilierul Marinel Florescu a propus dotarea municipiului cu 1.000 de camere de supraveghere în contextul actual, în care „s-au înmulţit furturile, scandalurile, violurile şi aşa mai departe“. „Acest sistem trebuie să pătrundă în cartiere. Nu cred că va costa foarte mult“, a afirmat Florescu. El s-a mai referit la transportul public din oraş, arătând că RAT nu mai face faţă fluxului de călători, în condiţiile în care firma Bacriz s-a retras anul trecut de pe piaţă. El a propus „să scăpăm“ de microbuzele Prestij, care sunt vechi şi poluează şi să achiziţionăm 50 de autobuze electrice sau hibrid: printre măsurile propuse, se mai numără decongestionarea centrului oraşului, legarea periferiilor la transportul public, precum şi reducerea numărului de tipuri de autobuze – care ar asigura o mentenanţă mai ieftină.

Licitaţia pentru deszăpezire, lansată târziu

Consilierul Marian Vasile s-a referit în mod special la deszăpezirea din acest an, arătând că licitaţia a fost lansată târziu. Din această cauză, este posibil să nu avem firme sub contract la venirea iernii. La final, acesta a criticat dorinţa puterii locale de a construi un complex „Dracula Park“ pe 3,5 hectare în cartierul Craioviţa Nouă, deoarece „nu ne reprezintă“. „Propun să se construiască acolo terenuri de sport pentru tineri, tenis, baschet etc. Consider că este nevoie de o dezbatere publică, să spună cetăţenii ce îşi doresc“, a încheiat Marian Vasile.