Tăriceanu vrea să recâştige controlul partidului

După trădarea lui Meleșcanu și a parlamentarilor propuși miniștri de către Viorica Dăncilă, partidul lui Tăriceanu este scindat. Călin Popescu Tăriceanu și liderii care i-au rămas fideli se întâlnesc, vineri, într-o ședință informală pentru a discuta despre situația din interiorul partidului ALDE.

Cei care au acceptat pactul cu PSD au susținerea organizațiilor din care provin și cer congres extraordinar și menținerea ALDE la guvernare, iar Tăriceanu și apropiații acestuia vor excluderea „trădătorilor” și oprirea revoltei. În acest context, președintele ALDE își numără susținătorii înainte de a convoca Delegația Permanentă a partidului.

Surse din interiorul ALDE au explicat pentru HotNews.ro că prin întâlnirea informală stabilită la sediul partidului Tăriceanu vrea să-și stabilească strategia de atac și să identifice organizațiile pe care se mai poate baza pentru a-i exclude din partid pe cei care s-au alăturat PSD. Hunedoara, Bihor, Cluj, Buzău, Iași, Constanța și Giurgiu sunt organizațiile care îi sunt fidele liderului ALDE, potrivit surselor citate.

Conducerea ALDE convoacă Delegaţia Permanentă a partidului

Conducerea ALDE intenționează să convoace Delegația Permanentă a partidului la începutul săptămânii viitoare, însă data va fi stabilită după întâlnirea informală din Kiseleff.

După anunțul excluderii lui Teodor Meleșcanu din partid, grupul ALDE de la Senat s-a desființat, iar Tăriceanu riscă să piardă și grupul deputaților. Sursele HotNews.ro susțin că alți 7 deputați sunt alături de cei trei (Ion Cupă, Alexandru Băișanu și Gabriela Gavrilescu), care au acceptat nominalizările PSD pentru ministere.

Lideri precum Daniel Chițoiu, Varujan Vosganian și Norica Niolai sunt contestați de revoltații din partid, fiind considerați „combinatori”

Nemulțumiții din ALDE contestă modul în care Tăriceanu a gestionat partidul și îi reproșeză acestuia că nu a prezentat un proiect politic și o strategie după ieșirea de la guvernare. Un alt reproș pe care aceștia i-l aduc liderului ALDE este alianța cu partidul lui Victor Ponta. De asemenea, lideri precum Daniel Chițoiu, Varujan Vosganian și Norica Niolai sunt contestați de revoltații din partid, fiind considerați „combinatori”.

În tabăra contestatarilor se numără organizațiile Oradea, Dolj, Teleorman, Prahova, Gorj, Suceava, Timiș și Olt. Liderii acestora cer organizarea unui congres extraodinar pentru stabilierea unei strategii clare și revenirea la guvernare alături de PSD.

Vicepreședintele ALDE, Teleorman, Samuel Calotă, a declarat public că îl „sfătuiește pe domnul Tăriceanu să se debaraseze urgent de combinatorii din jurul domniei sale”, el făcând referire la Daniel Chițoiu, Varujan Vosganian și Norica Nicolai.

Samuel Calotă, ALDE Teleorman:

”Îl sfătuiesc cu modestie pe domnul președinte Tăriceanu să nu abandoneze proiectele mari pe care le-a susținut în timpul acestei guvernări, care au adus bunăstare românilor, să nu renunțe la ideile liberale care l-au consacrat pe scena politică și să se debaraseze urgent de aceia care l-au influențat în rău în luarea unor decizii și care sunt combinatorii din jurul domniei sale! Altfel, ca partid, riscăm să nu mai contăm pe scena politică și efectiv să dispărem”

Ion Cupă, ALDE Dolj:

„Drumul corect pentru ALDE nu poate fi fuziunea cu partidul lui Victor Ponta, ci consolidarea noastră ca partid al drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, partid al creşterii calităţii vieţii românilor, partid al sprijinirii iniţiativei şi capitalului românesc”

Grațiela Gavrilescu, ALDE Prahova:

„Mi-am dat demisia și am plecat de la guvernare pentru un țel, ca ALDE să aibă un candidat. Acest lucru nu s-a întâmplat. (…) Fac parte dintr-o echipă, am creat un partid care a ajuns în Parlament, a avut rezultate, alegătorii nu pot fi purtați pe drumuri. Am considerat că e bine pentru ALDE ca proiectul început în 2016 să se încheie la finalul mandatului Guvernului”.

Dorin Corcheș, ALDE Oradea:

„Cum de s-a ajuns să renunțăm la grupul parlamentar de la Senat ? Cum am ajuns să-i scriem scrisori președintelui Klaus Iohannis – cerându-i «ajutor» împotriva propriilor colegi de partid ?Toate aceste întrebări trebuie să-și primească răspunsurile în cadrul unui Congres ALDE în care primarii, cosilierii locali, consilierii județeni, dar și membrii simpli ALDE să aibă ocazia să-și spună punctul de vedere”.

Reaminim că decizia ALDE de ieșire de la guvernare a fost votată de către Delegația Permanentă a partiduui din care fac parte liderii de organizații. Decizia a fost luată aproape în unainimitate fiind doar două abțineri.