Deputatul ALDE de Dolj, Ion Cupă, a fost propus, astăzi, de premierul Viorica Dăncilă să ocupe funcţia de ministru al Energiei.

Alţi doi parlamentari ALDE ar putea ocupa fotolii de miniştri vacante: Grațiela Gavrilescu la Ministerul Mediului, inclusiv postul de vicepremier, şi Ștefan Băișanu la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul.

„Am decis să nominalizez reprezentanți ai ALDE pentru portofoliile rămase vacante în urma demisiilor de la finalul lunii august. Am toată aprecierea pentru acei membri ai ALDE care au înțeles că România are nevoie de stabilitate și că, dincolo de interesul personal, importante sunt România și românii. Este important să continuăm guvernarea pentru a oferi stabilitate, să ne mobilizăm pentru consolidarea imaginii României în plan extern”, a susținut Viorica Dăncilă, într-o declarație de presă făcută miercuri la Palatul Victoria.

Noi propuneri de miniştri şi la Interne şi Educaţie

De asemenea, Dăncilă a anunțat că miercuri după-amiază îi va trimite președintelui Klaus Iohannis și noi propuneri de miniștri pentru Ministerul Afacerilor Interne – Dan Chirilă (secretar de stat în Ministerul de Interne) și Ministerul Educației – Camelia Gavrilă (deputat PSD). Pentru postul de vicepremier pe probleme economice, Dăncilă îl propune pe Dan Matei. El este, din luna iulie, consilier al Vioricăi Dăncilă pe probleme economice. „Având în vedere că pe data de 18 septembrie expiră interimatul pentru Ministerul Educației Naționale, iar funcția pentru vicepremier pe probleme economice este vacantă, voi transmite către domnul președinte Iohannis următoarele propuneri de miniștri: pentru MAI – domnul Dan Chirilă, actual secretar de stat în cadrul acestui minister, pentru ministerul Educației Naționale – doamna Camelia Gavrilă, pentru funcția de vice-prim-ministru – domnul Dan Matei”, a declarat Dăncilă.

Cupă: Nu trebuie abandonate proiectele din motive de competiție politică sau de interese personale



Deputatul Alde de Dolj, Ion Cupă, spune, într-un comunicat de presă, că a acceptat portofoliul de la Energie din mai multe motive. ”Am acceptat propunerea de a prelua portofoliul Energiei pentru a onora în continuare mandatul politic primit de la cetățeni în 2016, acela de a contribui la buna guvernare și la stabilitatea țării. În timpul guvernării PSD-ALDE s-au înregistrat progrese mari, atât în direcția dezvoltării economice a țării cât și în cea a creșterii veniturilor populației. Toate aceste lucruri nu trebuie abandonate din motive de competiție politică sau de interese personale. Nu există o alternativă validă astăzi la actualul program de guvernare“, spune Cupă.

Noblesse oblige?

Acesta susţine că are şi o obligaţie faţă de doljeni.

”Am o obligație majoră față de doljenii care au votat pentru mine în 2016 si față de toți românii care au investit increderea lor in PSD-ALDE. Sunt un om al raţiunii, echilibrului şi al faptelor. Domeniul energiei este unul vital pentru dezvoltarea economică şi socială a Romaniei. Acest domeniu are nevoie de stabilitate şi de investiţii inteligente care să aducă avantaje competitive pentru Romania. Cred că pot contribui la atingerea acestor obiective“, a explicat Cupă.