Tăriceanu și Ponta au parafat alianța electorală pentru prezidențiale

Am încercat vreme îndelungată să credităm acest guvern pentru că am considerat ca e nevoie de o anumită stabilitate politică si nu am obiceiul să fac opoziție în cadrul Guvernului. De aceea, cred că este mai corect să ne despărțim civilizat și să urăm doamnei prim-ministru misiune ușoară. Noi vom trece în opoziție, a afirmat Tăriceanu.