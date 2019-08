Şefilor de filiale ALDE din Oltenia nu li s-a spus ce urmează după ieşirea de la guvernare. Mulţi oameni sprijiniţi de partid se tem că-şi vor pierde funcţiile din administraţia publică sau deconcentrate.

Spargerea Coaliţiei prin retragerea ALDE de la guvernare a schimbat complet scena politică. La ora aceasta, se vehiculează diverse scenarii şi avem multe incertitudini. Dincolo de necunoscutele guvernării, lucrurile au devenit încurcate şi în teritoriu, unde ALDE a sprijinit oamenii săi pentru ocuparea unor funcţii în administraţia publică locală şi instituţiile deconcentrate. Nimeni nu ştie, la ora actuală, dacă oamenilor ALDE li se va cere să plece, fie de către propriul partid, fie de către PSD. Şeful ALDE Dolj, deputatul Ion Cupă, susţine că nu s-a pus această problemă în discuţiile premergătoare deciziei. „Nu s-a discutat ce se va întâmpla cu oamenii din teritoriu, a fost vorba doar despre miniştri şi secretari de stat“, a afirmat acesta.



După cum se ştie, organizaţia ALDE de la Dolj a fost una dintre cele mai vocale şi cea care a susţinut cel mai mult o candidatură comună PSD-ALDE a lui Călin Popescu Tăriceanu la prezidenţialele din 2020. În martie 2018, ALDE dădea publicităţii un sondaj conform căruia 22% dintre doljeni susţineau o candidatură comună cu PSD. Favorit era Tăriceanu – cu 48%, în timp ce varianta Dragnea era susţinută de doar 8% dintre respondenţi. Sondajul a făcut ceva valuri la vremea respectivă, ducând la tensiuni în Coaliţie.

Şi acum ei regretă întorsătura pe care a luat-o situaţia. „Eu personal sunt foarte dezamăgit că nu mai candidează domnul Tăriceanu“, a mai spus deputatul Cupă.

Prefectul de Dolj vrea să rămână în funcţie

Şefa ALDE Craiova, Anişoara Stănculescu, nu poate da nici ea mai multe detalii despre paşii următori. „Joi vom avea şedinţa Biroului Judeţean ALDE şi ne vom întâlni cu dl preşedinte Cupă pentru a decide ce facem. Noi am aflat luni seară decizia de a ieşi de la guvernare, până acum nu ni s-a transmis nimic“, a spus aceasta.



O situaţie specială o are prefectul de Dolj, Dan Purcărescu, membru ALDE până să ocupe această funcţie. El spune că nu vede nici un motiv să părăsească postul, cu toate că partidul care l-a susţinut a plecat de la guvernare. „Ce motive aş avea să-mi dau demisia? Eu sunt funcţionar public, deci apolitic. Reprezint guvernul în teritoriu, iar guvernul va decide dacă mă schimbă sau nu din funcţie. Este adevărat, am fost membru ALDE până am fost numit în funcţie, dar acum sunt funcţionar“, a precizat acesta.

În ce priveşte funcţiile politice, numărul aleşilor locali ai ALDE din Dolj nu este de natură să influenţeze majorităţile. ALDE nu are nici un consilier judeţean şi două mandate în Consiliul Local (CL) Craiova, deţinute de Firmilian Calotă şi Dumitru Mănescu. Dintre aceştia, doar Mănescu a fost mai activ în CL. PSD însă are o supermajoritate, deţinând 19 din cele 27 de mandate, în timp ce PNL are doar şase mandate. PSD îşi poate trece fără probleme hotărârile prin CL Craiova.

Olt: „Mulți colegi au intrat un pic în panică“

Ioan Niţă – dreapta – şeful ALDE Olt

Membrii organizației ALDE Olt sunt debusolați după mișcarea-surpriză pe care Călin Popescu Tăriceanu a anunțat-o luni, 26 august 2019. Președintele ALDE Olt, deputatul Mihai Niță, a declarat că a aflat de la televizor că partidul nu mai are candidat propriu pentru a alegerile prezidențiale. Mai mult, se pune și problema funcțiilor ocupate grație alianței cu PSD, însă de la centru nu li s-a indicat până acum nicio linie de urmat.



„Într-adevăr, mulți colegi au intrat un pic în panică, unii mai mult, alții mai puțin. Este și vina celor de la București, pentru că nu au explicat foarte bine ce strategie trebuie să aplicăm, în așa fel încât partidul să capete încredere în fața electoratului. Nu pot să spun foarte multe despre viitor, pentru că nici eu nu am înțeles. În schimb, am înțeles că trebuie să rămânem uniți și vom lupta ca în primăvară să intrăm în campanie bine pregătiți pentru a câștiga alegerile locale“, a declarat Niță.

Colaborare cu PSD



În lipsa unei linii clare, președintele ALDE Olt spune că are în plan să discute cu președintele PSD Olt pe tema colaborării de la nivel local, având în vedere că de buna înțelegere a celor două partide ar ține buna funcționare a consiliilor locale din mai multe localități, dincolo de funcțiile de conducere din diverse instituții, pe care membrii ALDE le dețin.



„Rămâne să stabilim împreună cu conducerea PSD un plan, pentru că trebuie să pornim de la ideea că împreună am construit consilii locale, am sprijinit consiliile locale în general și că ar fi foarte urât să dăm cu piciorul la o muncă de atâta vreme, depinde numai de ei dacă vor să facă asemenea discuții. (…) Asta ar însemna că începe scandalul și cearta în consiliile locale, pentru că sunt câteva localități în care PSD nu poate să treacă fără ALDE niciun proiect, și atunci ce facem? În urma unor decizii luate la București ne vom călca unii pe alții pe picioare pe-aici?! Trebuie să găsim o soluție de mijloc, așa văd eu lucrurile, în mod foarte sincer“, a mai spus Niță.

Schimbă tabăra oamenii cu funcţii?

Principalele funcții deținute de ALDE Olt, pe de altă parte, sunt, cel mai probabil, și primele pe care le vor pierde, indiferent de discuții. Este vorba de funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, deținută de Ioan Ciugulea, vicepreședinte ALDE Olt, și de cea de subprefect, deținută de mai puțin de o lună de Florin Dumitru.



ALDE mai are în Olt mai mulți directori și directori adjuncți în instituții, unii dintre aceștia fiind oarecum la adăpost prin promovarea concursurilor pe post. Printre membrii ALDE cu funcții importante sunt: directorul adjunct al Direcției Agricole Județene, Ion Anuța; comisar-șef al Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Olt, Angelica Filotie; inspector șef-adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt, Nicolae Hristescu; director Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, Ileana Ghiță.



Nu este exclus, a admis președintele ALDE Olt, ca o parte dintre cei care au primit cu susținerea partidului aceste funcții să schimbe, la nevoie, tabăra politica.

Scaunul vicelui ALDE al CJ Gorj, în pericol

Ninel Muja – vicepreşedinte ALDE al CJ Gorj

ALDE Gorj nu ar suferi prea multe pierderi, dată fiind ieșirea partidului de la guvernare. Alianța ALDE-PSD nu a prea funcționat la Gorj în ceea ce privește împărțirea unor posturi de șefi la serviciile deconcentrate. Astfel, toate direcțiile și serviciile respective sunt conduse în mare parte de oameni susținuți de către social-democrați sau de directori care au supraviețuit în timp pe funcții. Aceasta, indiferent de culoarea partidelor aflate la putere. Un sigur director de serviciu deconcentrat aflat în preajma liderilor ALDE Gorj este comisarul-șef de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Mădălin Giurcău. Acesta este un apropiat al președintelui ALDE Gorj, Ion Iordache, și al președintelui executiv Robert Filip.

ALDE are un vicepreședinte la CJ Gorj

Problema pentru PSD este legată de faptul că a realizat cu ajutorul ALDE Gorj majoritatea în cadrul Consiliului Județean Gorj. Astfel, aldiștii au primit un post de vicepreședinte. Acesta i-a revenit lui Ninel Muja. Vicele ALDE de la CJ Gorj nu se află însă în relații bune cu Iordache și Filip. Cei doi au vrut să îl înlocuiască din funcție în urmă cu două luni. Prin urmare, situația de la CJ Gorj este încurcată, mai ales dacă ALDE, PMP și PNL vor lucra împreună în opoziție. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în săptămânile următoare. Se vehiculează la nivel local că Ion Iordache este nemulțumit de ieșirea ALDE de la guvernare. El ar căuta o altă formațiune politică în care să își pună în aplicare ideile.