BERBEC

De dimineaţă, lipsa banilor vă determină să amânaţi o călătorie în interes personal, ceea ce vă afectează relaţiile cu partenerul de viaţă. Nu reușiţi să îl faceţi să înţeleagă motivele pentru care sunteţi nevoit să nu mai plecaţi.

TAUR

Traversaţi o perioadă în care starea de melancolie vă acaparează total. Acest lucru vă poate afecta serios relaţiile sentimentale. Aveţi mari şanse de reuşită în activităţi casnice: curăţenie, reparaţii, mutat mobilă, așa că îndreptaţi-vă atenţia asupra acestora și realizaţi-le cu ajutorul familiei.

GEMENI

Dorinţa de a vă întâlni cu prietenii vă face să lipsiţi cam mult de acasă. Nu este exclus să aveţi o discuţie cu partenerul de viaţă, care se simte foarte neglijat în ultima perioadă. Nu este cazul să îi faceţi nici un fel de reproș pentru că are dreptate și veţi ieși în pierdere.

RAC

Discuţiile cu persoana iubită vă irită, iar starea de nervozitate vă poate afecta relaţiile sociale. Aveţi impresia că toată lumea are de făcut reproșuri la adresa dumneavoastră, aparent, nefondate. Trebuie să fiţi mai atent și să analizaţi în detaliu totul.

LEU

Este posibil să aveţi un conflict cu o persoană mai în vârstă din familie. Trebuie să aveţi foarte mare grijă la atitudine, dar mai ales la cuvintele folosite. Riscaţi să o răniţi sau să o îndepărtaţi. Tensiunile se pot aplana foarte uşor, cu o vorbă bună, dacă veţi ști când anume să o folosiţi.

FECIOARĂ

Relaţiile sentimentale pot avea de suferit dacă refuzaţi să mergeţi într-o vizită la rude. Partenerul de viaţă nu este de acord ca un eşec în afaceri să poată fi un motiv pentru a rămâne acasă. Ascultaţi-l pentru că are foarte mare dreptate.

BALANŢĂ

Prima parte a zilei se dovedește cam neplăcută. S-ar putea să vă pierdeţi răbdarea şi să vă certaţi cu cineva din familie, din cauza banilor. Mai mult calm din partea dumneavoastră ar soluţiona problemele mai repede decât v-aţi imagina. N-ar strica să vă odihniţi mai mult.

SCORPION

Astăzi nu este indicat să circulaţi cu maşina, pentru că există pericolul să fiţi implicat într-un accident. Dacă nu aveţi încotro, vă sfătuim să fiţi foarte prudent. Nu vă aflaţi într-o stare confortabilă, iar acest lucru vă provoacă agitaţie. Orice s-ar întâmpla, nu vă grăbiţi şi ascultaţi-vă intuiţia!

SĂGETĂTOR

Începeţi o lucrare de pe urma căreia veţi câştiga bine. Nu vă feriţi să cereţi ajutorul prietenilor, dacă aveţi nevoie! În acest fel, succesul va fi garantat. Vă sfătuim să discutaţi calm cu cei din jur, ca să nu declanșaţi o ceartă. Nu-i mai criticaţi atât de mult pe cei din jur.

CAPRICORN

Aveţi tendinţa de a fi impulsiv, iar această atitudine poate atrage un val de reproșuri din partea persoanelor cu care intraţi în contact. Vă sfătuim să vă calculaţi bine fiecare pas, în special în afaceri şi pe plan sentimental. Ar fi bine să nu faceţi astăzi investiţii şi să evitaţi călătoriile în interes personal.

VĂRSĂTOR

Dimineaţă s-ar putea să fiţi indispus şi să nu vă purtaţi corect cu persoana iubită. Nu este exclus ca de aici să înceapă o ceartă în toată regula. Nu este cazul să îi tot repetaţi partenerului care sunt lucrurile care vă nemulţumesc pentru că s-ar putea să nu îi placă deloc.

PEȘTI

Aflaţi că trebuie să plecaţi de urgenţă într-o delegaţie, spre nemulţumirea partenerului de viaţă. Vă recomandăm să vă păstraţi calmul, indiferent de situaţie. Dacă veţi fi răbdător și veţi da celorlalţi șansa să vorbească, puteţi avea succes. Nu faceţi investiţii astăzi, pentru că nu este un moment favorabil!