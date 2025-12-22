BERBEC

Nu trebuie să vă grăbiţi să terminaţi repede ce aţi început, pentru că un ritm susţinut nu naşte decât extenuare ce poate duce la atingerea limitelor maxime. Cu cât vă străduiţi mai mult, cu atât piedicile vor părea mai mari, de aceea azi trebuie să faceţi totul lent şi chibzuit.

TAUR

Lucruri care nu mai aduceau nimic nou în peisaj par dintr-o dată să dea semne de revigorare, înfloresc, renaşte speranţa în inima dumneavoastră şi sunteţi încântat de perspectivele promiţătoare care se văd la orizont. Puneţi pasiune chiar şi în cele mai banale lucruri, nu pretindeţi doar evenimente ieşite din comun.

GEMENI

Drumul pe care aţi pornit nu demult duce la un nivel demn de toată aprecierea, pentru că pe parcurs veţi acumula noi şi noi informaţii care vor crea, la final, un nivel superior pe care vă veţi putea baza mai apoi o viaţă. Călătoria în care aţi pornit e o şcoală a vieţii şi fiecare etapă mai pune o cărămidă la cel care veţi deveni cândva.

RAC

Nu sunteţi în apele dumneavoastră, se vede că vă macină nişte griji cărora nu le mai daţi de capăt, dar dacă aţi fi atent, aţi primi de la cineva drag din preajma dumneavoastră exact sfatul de care aveţi nevoie. Dacă sunteţi încăpăţânat, s-ar putea să respingeţi exact cele mai de preţ îndrumări.

LEU

Ţineţi-vă sub control atitudinea un pic cam agresivă care nu va fi interpretată corect de cei din jur, chiar dacă e modul dumneavoastră de a vă ridica pentru cine ştie ce nedreptăţi, chiar dacă e ca o revoluţie personală prin care vreţi să vă eliberaţi de un blocaj care v-a ţinut pe loc.

FECIOARĂ

Dacă primiţi susţinerea potrivită de la cei din jur, sunteţi capabil de succese răsunătoare, deci cel mai greu e să vă alegeţi tovarăşii potriviţi. Sunteţi în faţa unei provocări interesante cu mari sorţi de izbândă.

BALANŢĂ

Nu fiţi niciodată atât de sigur că un lucru, odată ajuns pe un teren aparent stabil, se va menţine aşa multă vreme. Oricând poate apărea o surpriză care vă dă peste cap tot echilibrul şi vă obligă s-o luaţi de la capăt cu eforturile depuse până în acel moment.

SCORPION

Nu vă puteţi detaşa de problemele majore de serviciu, ci simţiţi nevoia să discutaţi cu cât mai multe persoane despre sarcinile nerezolvate încă. Discuţiile au un efect eliberator, pentru că, spunând altuia ce aţi realizat până acum şi încotro vreţi să mergeţi, descoperţi ori o altă viziune asupra evenimentelor, ori o soluţie salvatoare.

SĂGETĂTOR

Unele persoane vă descriu viitorul în culori foarte promiţătoare, dar, deşi sunteţi genul optimist, de data aceasta aveţi rezerve dacă să-i credeţi sau nu. De fapt, aşteptaţi dovezi mai clare că va fi chiar aşa de bine pe cât promit ei şi staţi în expectativă, precaut şi un pic temător, ca nu cumva tot ce spun ei să fie doar un scenariu fantezist dus la extrem.

CAPRICORN

Deciziile bune sunt o combinaţie între ceea ce vă transmite inima şi ceea ce vă sfătuieşte mintea. Dacă aţi găsi o variantă care să unească ambele laturi, aţi avea numai de câştigat. Nimic în exces nu e bun, iar o fire echilibrată ca dumneavoastră nu va turna nici prea multă emoţie, nici prea multă logică în reţeta acestui moment.

VĂRSĂTOR

Deşi vă apropiaţi cu mari rezerve de un grup de persoane, veţi descoperi din partea lor o reală bunăvoinţă de a vă accepta printre ei. Sunteţi bine primit cu braţele deschise într-un colectiv faţă de care, iniţial, nu simţiţi că aţi avea vreo afinitate.

PEȘTI

Proiectul la care contribuiţi de ceva vreme ajunge într-un impas care vă obligă să luaţi o pauză. Profitaţi de acest răgaz, pentru că vă poate fi de folos pentru a vă face ordine prin gânduri şi a găsi alte variante pentru a ajunge la rezultatele dorite.