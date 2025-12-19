BERBEC

Visaţi un nou început, ca şi cum nimic din ce aţi fost sau aţi experimentat înainte nu ar mai conta. Iată că şan-sa vi se oferă acum şi trebuie să vă folosiţi de ea cu maximă încredere. Renaşteţi ca pasărea Phoenix din propria cenuşă, dar nu renunţând la tot ce aţi făcut anterior.

TAUR

Prietenia e cel mai de preţ dar pe care l-aţi primit de la viaţă şi sunteţi de-a dreptul fericit că aveţi pe cineva alături capabil de imense gesturi de afecţiune faţă de dumneavoastră. Chiar dacă nu întotdeauna ştiţi să-i răspundeţi la fel şi să-i oferiţi aceleaşi semnale de prietenie, primiţi atâta energie pozitivă încât sunteţi capabil să răsturnaţi şi munţii cu ajutorul lui.

GEMENI

Nu vă încăpăţânaţi să mergeţi pe aceeaşi cale dacă aţi văzut deja că nu duce acolo unde doriţi. Fiţi pregătit să abandonaţi nava de urgenţă, înainte de a fi prea târziu să mai recuperaţi ceva. Uneori, un abandon e mai înţelept şi mai eficient decât efortul de a mai salva ceva, deci acelaşi lucru trebuie să-l faceţi şi astăzi.

RAC

Depărtările sunt atracţia dumneavoastră principală, pentru că simţiţi că acolo se va petrece ceva ieşit din comun sau de acolo vine azi cea mai importantă veste. Poate pregătiţi o mutare majoră de domiciliu, poate vă gândiţi deja la o călătorie pe care o veţi face curând, poate doar căutaţi cu înfrigurare o direcţie nouă spre care să vă canalizaţi atenţia.

LEU

Probleme cu banii zici? Nici vorbă, deci puteţi să scoateţi din vocabular sau din gând cuvinte precum sărăcie, datorii, griji materiale. N-au ce căuta în mintea dumneavoastră, pentru că ele sunt cele care pot naşte alte probleme.

FECIOARĂ

Sunteţi blocat într-un punct din care nimic nu mai mişcă, nimic nu mai înain-tează. Nu vă crampo-naţi de un banal hop, nu e nici primul, nici ultimul din planurile dumneavoastră în desfăşurare.

BALANŢĂ

Întâlniţi o persoană care vă seamănă leit, ori ca fire, ori ca mentalitate, ori ca aspect exterior, şi multă lume spune că parcă aţi fi fraţi. Faceţi echipă bună cu el, vă susţineţi unul pe altul şi vă place să fiţi permanent împreu-nă, într-un tandem bine închegat.

SCORPION

Apreciaţi mult compania celor maturi, pentru că alături de ei vă simţiţi cu un pas mai în faţă sau cu un cap deasupra. Simţiţi că e motiv de mândrie să fiţi primit în astfel de medii, pentru că acolo se află oameni cu mai multă experienţă, care ştiu mai multe şi de la care aţi putea învăţa o mulţime de lucruri utile.

SĂGETĂTOR

Uneori, cele mai bune soluţii nu vin din direcţia cu care sunteţi obişnuit, ci din diverse alte unghiuri la care, înainte, nici nu vă gândeaţi ca la o opţiune viabilă. Ca atare nu vă încăpăţânaţi să mergeţi doar pe calea deja cunoscută, cea pe care aţi mers de o sută de ori înainte, ci gândiţi-vă la variante ocolitoare, la căi originale, la cărări nebătătorite de nimeni.

CAPRICORN

Nu sunteţi în cele mai bune toane şi se vede că nimic nu vă convine după tonul pe care îl folosiţi cu cei care încearcă să vă intre în graţii. Ajustaţi-vă comportamentul înainte de a da replica celor care întind o mână spre dumneavoas-tră, pentru că, fără să vă daţi seama, aţi putea răni profund un prieten care vă vrea binele.

VĂRSĂTOR

Felul mai sever în care vorbiţi celor din jur îi poate intimida pe cei mai sensibili sau pe cei care nu se ridică la nivelul dumneavoastră intelectual. Vă simţiţi bine în această postură, dar nu prea aveţi satisfacţii dacă o faceţi pe deşteptul în faţa celor mediocri.

PEȘTI

Dacă aveţi norocul să vedeţi azi un petic de cer senin, sunteţi fericit. Sunteţi meteodependent, astăzi, deci starea de bine depinde enorm de vremea frumoasă.