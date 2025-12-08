BERBEC

Se pare că veţi depune eforturi mari la serviciu sau pentru a vă clădi o poziţie socială deosebită. Discuţii cu persoane influente, întâlniri oficiale cu şefi, reprezentanţi de seamă ai unor instituţii, răsturnări de situaţie spectaculoase, atât în plan personal, cât şi în plan profesional.

TAUR

Ziua vă aduce tot soiul de întâmplări deosebite, greu de înţeles în care sunteţi implicat alături de persoanele din anturajul apropiat. Discuţiile sau întâlnirile de lucru încep bine, vreme de câteva minute bune pare că vă înţelegeţi, însă, pe neaşteptate, totul se rastoarnă şi scapă de sub control.

GEMENI

La îndemnurile unui prieten sau unei persoane din anturajul profesional este posibil să cheltuiţi sume importante de bani. Indiferent de scopul acestor cheltuieli ar fi bine să staţi de vorbă înainte, voi cu voi şi abia pe urmă să le acceptaţi. Fie că daţi bani pentru alţii, fie pentru cele necesare vouă, nemulţumiri interioare tot apar.

RAC

Aţi vrea să faceţi totul numai cum vreţi şi, mai ales, numai ce vreţi. Astfel că din partea figurilor autoritare din viaţă, atât cele din planul personal – familia, cât şi cele din planul profesional – şeful, veţi primi tot soiul de contre. Fiţi prudent şi organizaţi-vă programul în aşa fel încât să mulţumiţi pe toată lumea.

LEU

Este o zi în care cel mai bine vă simţiţi departe de zgomotul cotidian şi de compania celorlalţi. Totuşi va trebui să faceţi faţă unei serii întregi de activităţi, mai ales unele care implică efort mental. Fiţi prudent şi dozaţi-vă eforturile!

FECIOARĂ

Provocările zilei vin din partea prietenilor şi a susţinătorilor din anturajul socio-profesional. Într-un fel sau altul, dezbaterile roiesc în preajma banilor şi bunurilor folosite sau administrate în comun cu aceste persoane.

BALANŢĂ

Sunteţi foarte solicitat în plan profesional, mai ales de către persoane cu funcţie. La rândul vostru, vă puteţi exercita autoritatea asupra colegilor, mai mult sau mai puţin corect. Fiţi prudent şi evitaţi discuţiile contradictorii! Mulţi prieteni sau chiar persoane din segmentul muncii vă susţin şi vă ajută necondiţionat în tot ce aveţi de făcut.

SCORPION

Puteţi avea succes în planificarea unor călătorii de agrement sau în scop profesional. Pe de altă parte, gândurile vă sunt atrase şi de modalităţi noi de a obţine competenţe profesionale deosebite, necesare la locul de muncă.

SĂGETĂTOR

Pentru o călătorie în străinătate este posibil să cheltuiţi astăzi o sumă de bani importantă. De asemenea, poate intra în discuţie şi plata unor cursuri de care aţi avea nevoie în segmentul profesional în care activaţi. Selectaţi-vă priorităţile, deoarece există riscul să împrăştiaţi, fără rost, bani, demersuri, energie personală.

CAPRICORN

Orice v-ar oferi ceilalţi astăzi, sunteţi nemulţumit şi găsiţi nod în papură. Există o mare diferenţă între ceea ce vă doriţi, cum vedeţi mersul lucrurilor, mai ales în relaţiile parteneriale, şi ceea ce vă oferă contextul real al evenimentelor. Se pare că motivul principal al disputelor sunt banii, bunurile şi favorurile comune cu alţii.

VĂRSĂTOR

Multe activităţi v-aţi propus să desfăşuraţi astăzi, mai ales la serviciu. Organsimul este slăbit, are nevoie de îngrijiri şi de odihnă. Bine este să nu forţaţi nota şi să vă dozaţi eforturile şi dialogurile cu ceilalţi. Posibil să întâmpinaţi multe neplăceri.

PEȘTI

Umbrele zilei apar dinspre segmentul amoros. Sufletul are nevoie de afecţiune, dovezi de iubire şi protecţie, dar cei dragi se pare că au alte treburi şi nu prea vă acordă atenţie. Pe de altă parte sunteţi atras în tot soiul de activităţi profesionale care vă solicită foarte mult.