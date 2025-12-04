BERBEC

Aveţi mari rezerve dacă să porniţi pe noul drum care vi se deschide acum. Nu sunteţi suficient de bine informat despre ce vă aşteaptă la capăt, de aceea aţi prefera chiar să renunţaţi. Nu sunteţi nici în cea mai bună formă psihică pentru a face o astfel de schimbare, ci respingeţi din start variantele care vi se oferă.

TAUR

Aveţi relaţii prietenoase cu oricine, se resimte o bună înţelegere în toate încercările dumneavoastră de a intra în discuţie cu oricine. Parcă lumea e mai calmă, mai zâmbitoare acum. Sunteţi responsabil de această atmosferă plăcută, pentru că aveţi o vorbă bună pentru oricine.

GEMENI

Trebuie să vă aplecaţi asupra unor lucruri aparent mărunte, dar de care trebuia să vă ocupaţi odată şi odată. Nu le puteţi amâna la nesfârşit, iar azi aveţi starea necesară pentru a vă putea concentra eficient şi a şterge dintr-o lovitură mai multe puncte de pe ordinea de zi.

RAC

Cineva drag sufletului dumneavoastră are nevoie de o vorbă bună, de un ajutor salvator şi îi demonstraţi câte puteţi face pentru el dacă v-o cere. Sunteţi alături trup şi suflet, îl încurajaţi, îi oferiţi motive de speranţă, încercaţi să participaţi efectiv la rezolvarea problemelor sale şi vă va fi recunoscător.

LEU

Demult vi s-a spus că va veni acest moment dificil şi aţi fost puternic influenţat de anturajul din jur, care a creat o imagine de-a dreptul sumbră asupra acestui eveniment. Lucrurile ar fi stat mult mai bine dacă nu aţi fi ţinut cont de zvonuri pentru că exact ele sunt cele care au generat această stare proastă.

FECIOARĂ

Priviţi spre etapele următoare ale unui proiect cu un fel de inocenţă, ca un copil care habar n-are ce urmează, dar arde de nerăbdare să ajungă la finalul poveştii.

BALANŢĂ

Sunteţi cam neatent, gata să porniţi pe o altă cale într-un moment de comoditate, spunând că e prea greu să duceţi mai departe planul deja început. Cântăriţi cu atenţie înainte de a alege încotro vreţi să mergeţi, ca nu cumva să alegeţi varianta cea mai facilă, dar care se va dovedi a avea şi urmări mediocre.

SCORPION

Nu trebuie să acceptaţi ajutorul pe care cineva vi-l oferă, dar în care presimţiţi că urmează să vă ceară mult mai mult înapoi. E un ajutor condiţionat şi chiar nu aveţi nevoie de aşa ceva. Aceasta nu e prietenie, nu e sprijin, ci e un troc incorect, pentru că i-aţi oferit de atâtea ori ajutorul fără a pretinde nimic în schimb iar el… ce face?

SĂGETĂTOR

Tăceţi şi faceţi, e mai bine aşa, decât să povestiţi tuturor ce planuri măreţe aveţi. Mai degrabă duceţi ceea ce aţi început la îndeplinire şi abia la final povestiţi şi altora cum aţi ajuns aici. Aveţi un proiect important în minte, dar deocamdată preferaţi să păstraţi discreţia asupra lui.

CAPRICORN

Nu vă aşteptaţi ca cei cu care vorbiţi azi să discute filosofii sau să atace subiecte de excepţie, pentru că dialogul poate fi plăcut şi pe marginea celor mai banale lucruri. Că vorbiţi despre vreme sau despre reţete culinare, descoperiţi o reală plăcere a conversaţiei cu cei din jur, cu şansa de a vă face noi prieteni.

VĂRSĂTOR

Sunteţi o săgeată care, dacă e lansată din arcul potrivit şi cu viteza adecvată, ajunge la rezultate demne de toată lauda. Ca atare, alegeţi-vă ţinta pentru ceea ce ştiţi să faceţi cel mai bine şi daţi-i drumul! Cel mai greu este, deci, să găsiţi scopul cel mai înalt spre care să vă lansaţi.

PEȘTI

Aveţi tendinţa de a vă lua pe umeri toate grijile universului, poveri care nu vă aparţin. Nu aşa puteţi fi de ajutor celor care chiar trec prin astfel de situaţii, ci trebuie să le ridicaţi moralul, să le arătaţi că există soluţii, şi nu să plângeţi alături de ei în acelaşi glas.