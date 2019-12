Berbec

2020 este un an al marilor schimbări, în general de personalitate. Acolo unde nu ai avut curaj sau unde ai fost impulsiv, va trebui să te schimbi. În dragoste, 2020 te va schimba și te va învăța să iubești romantic, implicat. Pe plan profesional vei înregistra cea mai mare creștere.

Taur

Succesul poate veni din străinătate sau din dezrădăcinarea ta. În dragoste se pot ivi mari încercări, poți primi declarații romatice sau poți regăsi o iubire veche. Profesional vei avea un parcurs excepțional în ultimele două luni din an. Atenție la sănătate!

Gemeni

Un an magic sau un an greu, depinde de tine. Dacă spiritul este separat de tine și dacă tu cauți în material satisfacțiile, atunci e posibil ca lecțiile spirituale să vină sub forma unor vești foarte neplăcute. Trebuie să fii cu adevărat unicul și deschizătorul de drumuri. În dragoste apar schimbări pozitive.

Rac

2020 te susține în dragoste și te ajută să avansezi în relaţia de cuplu. Profesional, trebuie să depui mult efort și să dovedeşti multă motivare. Sănătatea poate să îți aducă neplăceri în mai-iunie. Tu încă trăiești perioada cea mai benefică a vieții tale.

Leu

Un an de mari realizări profesionale. Lecții de apreciere, de curaj, forță sau încredere pot să te ghideze în evoluție. Este un an de reformulare a viitorului, de restabilire a priorităților. Unii nativi pot primi o șansă în alt oraș sau altă țară. În dragoste poți face pași mari și declarații importante.

Fecioară

Luptele tale vor fi mai degrabă spirituale. Ai nevoie să îți conservi energia și să te ții departe de duşmani. O poveste pasională de dragoste și o poveste din interes pot fi prezente în viață ta relaţională. Profesional, apar lecţii de comunicare, concentrare, înțelegere.

Balanţă

2020 vine cu realizări mari în plan familial. Poate achiziţionarea unui imobil sau creşterea familiei. Pentru cei singuri, 2020 aduce o şansă importantă sau poate marea lor poveste de dragoste. Dacă vei fi prea autonom, independent sau dacă respingi nevoile celuilalt, atunci lecţiile și reproşurile te vor învăța să te corectezi.

Scorpion

Anul care vine va fi al marilor schimbări. În primul rând, îți vei schimba ideile și modul de gândire. La serviciu vei depune mult efort în toamnă. Dragostea îți va răscoli toată ființa pentru a te reconstrui și pentru a conserva starea de bine din interior.

Săgetător

Un an excepțional în plan financiar, dar și investiții pe măsură. Riscurile și excesele pot fi parte din acest an mai mult decât în trecut. Motivarea și competența sunt caracteristici primordiale în primele luni. În cuplu poți avea parte de unele încercări. Pentru cei singuri este posibil un nou mare pas în a doua parte a anului.

Capricorn

Nici un alt an nu va mai fi ca acesta. Tot ce ai nevoie stă în puterea ta și totul merge până acolo unde imaginația ta poate ajunge. Poți realiza cele mai mari lucruri și poți atinge orice ţel. Un an complet și plin de energii ce te ghidează și te susțin.

Vărsător

Trebuie să găsești pacea în tine, indiferent de frici și conservând resursele de care dispui. Unii nativi ar putea descoperi că sunt trădați de cineva apropiat și drag. Competența reală îți va face viața mai frumoasă și mai ușoară. Pe plan sentimental ai parte de o dragoste intensă.

Peşti

În 2020 te poți căsători sau vei avea în familie o nuntă. Pentru unii nativi se prevede schimbarea casei, investiții sau începutul unui business. Energie proaspătă în toate ale vieții, motivare financiară, competență și realizări familiale.