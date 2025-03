Echipa de robotică de la Frații Buzești, premiată la Campionatul Național și calificată la internaționale

Echipa de robotică Soft Hoarders de la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova a reușit și în acest an să își treacă în portofoliu o distincție importantă la competiția națională First Tech Challenge. Drept urmare, echipa va concura în Premier Events, la nivel internațional.

La competiția națională s-a calificat și echipa Rasky Robotics, care a ocupat locul 14 după meciurile de calificare.

O dorinţă neîncetată de a evolua

„După ce am obținut o victorie în ultimul nostru meci de calificare, echipa noastră a triumfat, câștigând prestigiosul premiu Connect 1st Award – o dovadă a impactului nostru semnificativ asupra comunității și a dorinței noastre neîncetate de a evolua.

Suntem extrem de recunoscători pentru această onoare și pentru sprijinul necondiționat pe care l-am primit pe parcursul sezonului. Cu mare entuziasm, așteptăm să concurăm în Premier Events!”, a transmis cu entuziasm echipa Soft Hoarders la finalul competiției care a avut loc weekendul trecut.

Trei dintre membrii echipei au fost invitați în studioul Radio Sud Craiova, unde au împărtășit mai multe din experiența lor și au oferit detalii despre parcursul lor în viitor.

Unul dintre cele mai importante premii obţinute de echipă

„Suntem recunoscători și mândri de acest premiu pentru că este unul dintre cele mai importante obținute de echipa noastră până în acest moment, pe parcursul a 9 ani de activitate.

Ne-am calificat la Premier Events, o serie de competiții internaționale, și în perioada următoare ne vom decide la care să participăm”, a menționat Ian Ciobanu lider non-tehnic în cadrul echipei, aflat în al treilea său an de activitate la Soft Hoarders.

Tot în al treilea an se află și Rareș Anghelescu, lider tehnic, care spune că rezultatul obținut este cu atât mai important pentru el și Ian în acest an, când sunt coordonatori ai echipei:

„Când treci la butoane și preiei coordonarea echipei ești și mai fericit când câștigi. Am dat tot ce am putut să facem lucrurile cât mai bine și să îi motivăm și pe ceilalți”.

Nici pentru Ian și nici pentru Rareș robotica nu a fost dragoste la prima vedere. Cei doi au fost convinși, mai degrabă, de colegii mai mari să se alăture echipei Soft Hoarders și, ușor-ușor, s-au îndrăgostit de tot ce presupune munca în echipă, de motivația competiției și de oportunitățile oferite de o astfel de activitate.

„În gimnaziu eram pasionat de imprimantele 3D și voiam să îmi cumpăr una, dar nu am fost prea atras de robotică, nu voiam să îmi ocup timpul, am încercat la insistența colegilor. Dar am legat prietenii, iar experiența de lucru în echipă este extraordinară. Practic, a devenit un refugiu”, mărturisește Rareș Anghelescu.

Robotica, o oportunitate de a acoperi lacunele sistemului educaţional

Pentru Ian, robotica este un mod de a umple lacunele unui sistem educațional care nu este suficient de adaptat la provocările reale. „Am fost mereu pasionat de mediul antreprenorial. Robotica nu a prezentat mare interes pentru mine, dar am fost îndemnat de un prieten să particip și am fost să fac și altceva cu timpul meu. Toate aceste activități extracurriculare precum robotica s-au născut de această lipsă de practicabilitate din școli. Este șansa ta ca elev să te implici în proiecte anteprenoriale sau de team management pentru că dacă altfel nu le experimentezi, când te vor lovi ulterior nu cred că o să fie bine”, spune Ian.

Rareș Tudorașcu este unul dintre membrii noi și spune că domeniul l-a atras încă de la început, de când a participat la o tabără de robotică la Timișoara, în vara anului trecut, proiectarea 3D.

Pentru el, competiția a venit cu emoții și mai mari. „Este ca un meci de fotbal, sunt extrem de multe emoții”.

Care a fost tema competitiţiei

Pentru fiecare competiție, echipele primesc în luna septembrie o temă de joc. „În acest an, tema era să colectezi niște piese dintr-un întreg, apoi a trebuit să le plasezi în niște coșuri sau să le duci la un jucător care trebuia să atașeze clipsuri pentru a fi prinse pe o bară. În perioada finală a jocului robotul a trebuit să se cațere pe bară la înălțime pentru a obține cel mai mare punctaj. Astfel, echipa a gândit un robot ușor și rapid. Ușor, pentru că trebuia să rămână suspendat în aer, și rapid, pentru a putea obține cât mai multe puncte”, au povestit membrii echipei.



Soft Hoarders spun că vor lucra intens în lunile următoare pentru a termina sezonul frumos. „Avem nevoie de un plan foarte bine elaborat pentru că așa se nasc rezultatele”, consideră Ian.

Două echipe de robotică din Craiova, prezente la competiţiile naţionale

Alături de Soft Hoarders, Craiova este reprezentată de ani de zile la competiții și de Rasky Robotics, echipa Colegiului Elena Cuza. GdS a dedicat un material și acesteia anul trecut.

La competiția din weekendul trecut, Rasky s-a clasat pe locul 14.



„După meciurile de calificare, ne-am clasat pe locul 14 în clasamentul final, un rezultat de care suntem foarte bucuroși și care nu ar fi fost posibil fără sprijinul celor care au fost alături de noi. Felicitări tuturor echipelor care s-au calificat la etapa internațională! Suntem onorați că am făcut parte din această competiție, că am avut ocazia să învățăm, să evoluăm și să fim parte dintr-o comunitate atât de unită”, a transmis echipa la finalul competiției.

CITEŞTE ŞI:

4,5 milioane de lei pentru serviciile scenotehnică de la IntenCity 2025

Hotelurile din Craiova, rezervate şi nu prea pentru Târgul de Paşte

Oltenia are cel mai mic număr de locuințe construite…