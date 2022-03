În Dolj, unele şcoli nu au candidaţi la funcţiile de director

Candidaţii care au promovat proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director, sesiunea 2022, au formulat opţiunile pentru unităţile şcolare care au posturi vacante şi pentru care vor fi evaluaţi prin interviu. În Dolj şi în această sesiune sunt mai multe opţiuni decât funcţii. Cu toate acestea, unele şcoli vor rămâne în continuare cu funcţiile de conducere vacante pentru că nu au candidaţi.

În această sesiune a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director vacante, candidaţii au avut dreptul să depună maximum trei opţiuni, conform prevederilor metodologice. Au fost astfel şi candidaţi care au exploatat la maximum şansele, fiind înregistrate mai multe opţiuni decât funcţii. Cea mai mare concurenţă pare a fi la o şcoală profesională din judeţ, dar şi la unele grădiniţe din Craiova.



„Au fost formulate 120 de opţiuni pentru cele 58 de funcţii vacante. Unii dintre candidaţi au optat pentru un număr maxim, adică au depus câte trei opţiuni, dar sunt şi candidaţi care au optat pentru o singură unitate şcolară. Concurenţă mare este la Şcoala Profesională Valea Stanciului, unde avem trei opţiuni pentru funcţia de director şi alte trei opţiuni pentru funcţia de director adjunct.

În oraş, cea mai mare concurenţă este la grădiniţe. Avem grădiniţe cu câte patru candidaţi înscrişi pentru funcţia de director. Acestea sunt Grădiniţa „Floare Albastră”, Grădiniţa „Ion Creangă”. De asemenea, la Liceul „Tudor Arghezi” sunt trei candidaţi, la Colegiul Naţional „Carol I” sunt doi candidaţi pentru funcţia de director şi un candidat pentru director adjunct. Dar aşa cum am menţionat avem şi unităţi şcolare unde avem câte un singur candidat, cum ar fi Şcoala gimnazială „Elena Farago” pentru director adjunct sau Centrul de Excelenţă Dolj”, a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Oana Zaharie, preşedintele comisiei judeţene.

Şcoli care nu au candidaţi

După depunerea opţiunilor de către candidaţi, două unităţi şcolare nu vor ocupa funcţiile vacante nici după această sesiune.

„La Seminarul Teologic „Grigorie Teologul” nu avem nici un candidat pentru că trebuia încărcat pe platformă avizul cultelor, în acest caz fiind necesar avizul cultului ortodox, şi nu a fost depus. Seminarul Teologic rămâne astfel fără candidat. Mai este şi Şcoala gimnazială Botoşeşti-Paia care nu are nici un candidat înscris”, a mai precizat inspectorul şcolar general adjunct, Oana Zaharie.

Interviurile se vor desfăşura în perioada 16-25 martie.

În Dolj vor fi şase comisii pentru proba de interviu şi fiecare comisie va evalua câte cinci candidaţi pe zi, cu excepţia unităţii sau a unităţilor şcolare unde vor fi şase candidaţi.

Ce cerinţe au candidaţii la interviuri

Conform procedurii de concurs, interviurile se vor derula sub supraveghere video şi audio. Durata probei de interviu este de 60 de minute pentru fiecare candidat şi este structurată în trei etape.



Prima etapă are o durată de maximum 25 de minute şi cuprinde prezentarea candidatului şi a strategiei unităţii de învăţământ pentru care a optat. Etapa a II-a are 20 de minute şi constă în pregătirea şi rezolvarea situaţiei problemă, întrebările pentru această probă fiind deja publicate de ISJ Dolj, iar cea de a treia etapă are 15 minute şi are ca scop verificarea competenţelor digitale ale candidatului.



La proba de competenţe digitale, cerinţele vor viza elaborarea unui document, într-un program de editare utilizând diacritice, elaborarea unui document tip foaie de calcul, realizarea unui tabel cu date numerice şi prelucrări ale datelor, filtrare, ordonare, operaţii cu date, reprezentări grafice. Ultima operaţie va consta în salvarea documentelor create, după cum arată procedura operaţională pentru desfăşurarea concursului. Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate pe 29 martie.