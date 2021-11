Metoda care te salvează de ţepele de Black Friday

Black Friday are loc vineri, 12 noiembrie, în multe dintre marile magazine online. Însă, în ultimii ani, această campanie s-a dovedit a fi o mare dezamăgire. Motivul este unul simplu. Marile magazine umflau foarte mult preţul produselor cu scurtă vreme înainte de Black Friday. Apoi, odată cu campania, preţul redus era doar preţul real sau chiar puţin mai mare decât preţul real.

Însă, acum oricine are şansa să verifice, într-o secundă, absolut gratuit, ce preţ a avut, în ultimele luni, produsul pe care vrea să îl achiziţioneze de Black Friday. Cu ajutorul unei extensii intalate pe Google Chrome, Opera, sau Mozilla Firefox. Aceasta îţi va arăta evoluţia preţului produsului dorit. De asemenea, site-urile pe care produsul este disponibil şi preţul acestuia de pe fiecare site în parte. Astfel, va fi mult mai uşor să faci comparaţia preţurilor, iar acest lucru te va ajuta să vezi dacă reducerea este reală sau nu. Vă reamintim că de Black Friday, trebuie obligatoriu să fie făcută o reducere faţă de cel mai mic preţ pe care produsul l-a avut în ultimele 30 de zile. Altfel, magazinul comite o ilegalitate şi puteţi face reclamaţie către ANPC.

Cum instalezi extensia care îţi va fi de mare ajutor

Iată paşii pe care trebuie să îi urmezi pentru a instala această extensie pe calculatorul tău.

Intră pe www.pricy.ro, iar în partea dreaptă a ecranului îţi va apărea mesajul „Instalează extensia“ şi dai click pe acesta.

După ce ai dat click, se va deschide o nouă fereastră. În partea dreaptă, într-un mic chenar albastru apare mesajul „Add to Chrome“ (mesajul diferă în funcţie de motorul de căutare). Dai click aici, apoi Add extension.

Gata, extensia a fost instalată. Însă, mai este un singur pas. În bara de instrumente a Google, colţul din dreapta sus, apare secţiunea Extensions. Daţi click pe aceasta, apoi în dreptul Pricy, apăsaţi pe „Pin“.

1 de 4

Cum foloseşti extensia

După ce ai trecut prin toţi aceşti paşi, pe orice site vei intra să îţi cumperi un anumit produs, îţi va apărea extensia Pricy mereu, în bara Google din dreapta sus. Dacă vei da click pe aceasta, vei putea vedea pe ce site-uri mai este disponibil produsul dorit şi la ce preţ. Însă, de departe cel mai mare avantaj al acestei extensii este acela că poţi vedea evoluţia preţului produsului respectiv pe trei luni, şase luni, ba chiar şi pe un an şi doi ani.

Comandament special al ANPC pentru Black Friday

ANPC a anunţat o măsură specială pentru Black Friday-ul de anul acesta. Instituţia a înființat un comandament special pentru Black Friday. ”Am decis înființarea acestui comandament după ce am văzut rezultatele controalelor de zilele trecute, la cei care au ”furat startul” campaniei de reduceri. Așa cum am spus de fiecare dată, manifestăm TOLERANȚĂ ZERO față de orice abatere de le legislația în domeniu. Parte a campaniei ”Protecția Consumatorilor nu se negociază!”, ne dorim ca acest comandament să împiedice transformarea lui Black Friday în Ziua Păcălellilor”, a declarat Claudiu Dolot, potrivit g4media.

Ce trebuie să ştie cumpărătorii despre preţurile reduse

Reprezentanţii ANPC a anunţat şi regulile pe care trebuie să le respecte preţurile reduse. „Reamintim consumatorilor că vânzările cu preț redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, vânzări promoționale) trebuie să respecte o serie de reguli de fixare și publicitate a prețurilor. Astfel, orice comerciant care anunță o reducere de preț trebuie să o raporteze la prețul de referință practicat în același spațiu de vânzare pentru produse identice. Prețul redus trebuie să fie inferior prețului de referință. Prețul de referință reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus”, au transmis aceştia, într-un comunicat de presă.

Citeşte şi: ANAF va monitoriza tranzacţiile de Black Friday