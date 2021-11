Preţ şoc! 123.000 de lei, o simplă pereche de adidaşi pe emag

Se apropie Black Friday şi deja marile magazine se întrec în fel de fel de campanii şi bannere publicitare care anunţă că pe site-urile lor au început deja reducerile. Însă, noi am fost curioşi să vedem ce pune la dispoziţie cel mai mare site de vânzări online din România, la categoria produselor de lux. Amuzant este că poţi plăti în rate chiar şi un produs care cosă 165.599 de lei, respectiv o brăţară din aur roz cu diamante.

Preţ aberant pentru o pereche de adidaşi

Pe site-ul emag, unde se vând online milioane de produse, din diverse categorii, există posibilitatea filtrării produselor în funcţie de preţ. Noi ne-am pus în pielea celor care „nu au ce să facă cu banii“ sau celor care iubesc atât de mult luxul încât îşi permit să arunce sume uriaşe de bani pe anumite produse. Aşa că am filtrat cele mai scumpe produse de pe emag. Am aflat cu stupoare că o simplă pereche de pantofi sport, marca Reebok, sunt puşi la vânzare pe site cu preţul de 123.000 de lei. Dacă nu ai toţi banii odată, dar ţi-i doreşti mult, site-ul îşi dă posibilitatea să îi cumperi în rate. Aşadar, încălţat cu aceşti adidaşi, va trebui să depui la bancă 10.250 de lei, lunar, pentru a-i achita într-un an. Asta dacă îi cumperi în rate fără dobândă. Şi încă o condiţie importantă: trebuie să porţi mărimea 38, pentru că doar aceasta mai este disponibilă.

Cele mai scumpe produse sunt cele pentru femei

La categoria produselor de lux, se pare că femeile sunt mai avantajate decât bărbaţii, dacă acesta se poate numi avantaj. La secţiunea bijuterii, spre exemplu, cel mai scump produs de pe site este o brăţară din aur roz, cu diamante. Aceasta costă nici mai mult, nici mai puţin decât 165.599 de lei. Şi brăţara poate fi cumpărată în rate, iar cel sau cea care o cumpără trebuie să plătească lunar 13.799 de lei, timp de un an. Grăbiţi-vă, site-ul anunţă că mai sunt doar două astfel de brăţări pe stoc! La capitolul genţi, cea mai scumpă geanta de damă este una marca Valentino, care costă 19.635 de lei. Adevăratele snoabe o pot cumpăra şi în rate. Cu siguranţă vor atrage toate privirile cu această geantă pe umăr, în timp ce merg spre bancă să plătească rata lunară de 1.613 lei. La această geantă, pot adăuga cea mai scumpă haină de blană de chinchilla, care costă 15.422 de lei. Din păcate, însă, site-ul nu îţi dă posibilitatea să o cumperi în rate. Însă, un împrumut la bancă poate fi soluţia.

Parfum cu peste 20.000 de lei

Pentru încheierea apoteotică a cumpărăturilor de lux, site-ul pune la dispoziţie şi un parfum care costă 21.200 de lei, cu posibilitatea cumpărării în rate. Produsul este însoţit de două review-uri. „Recomand cu încredere. Mai ales datorită prețului destul de accesibil. Inițial am vrut să dau avansul pentru o casă, dar am zis că mai bine iau parfumul că nu se știe când mă mai întâlnesc cu așa ocazie“, a scris un bărbat. Un altul a completat descrierea: „Bunicel, dar nu wow. Am comandat două bucăţi. E ok, dar miros destul de ieftin. Le folosesc ca odorizant pentru maşină“, a scris acesta.

Tot pentru femei există şi o cremă de faţă care costă 3.200 de lei.

Fierbător electric la „doar“ 3.175 de lei pe emag

Pentru gospodinele „de lux“ există şi un fierbător electric SMEG, Dolce Gabbana, la preţul de 3.175 de lei. Produsul are şi un review făcut de un bărbat. „De când cu noul fierbător, pot spune ca mi-a schimbat viața. Nu credeam că voi simți cu adevărat gustul de ceai negru. Recomand cu încredere, deși mi-am dat Logan-ul la programul rabla, dar ceaiul meu nu mai este la fel de sec“, a scris acesta. Pe lângă fierbător, poţi adăuga în coş 500 de grame de cafea Jamaica Blue Mountain, cu 600 de lei. Şi pentru ca tacâmul să fie complet, poţi servi cafeaua dintr-un fotoliu aurit, care costă 18.884, asortat la o măsuţă tot aurită, la preţul de 15.000 de lei. Altfel se va simţi gustul cafelei!

Ceas cu peste 72.050 de lei

Nici bărbaţii, consumatori de produse de lux, nu au fost uitaţi. Pentru ei a fost pus în vânzare un ceas cu preţul de 72.050 de lei. Şi ei au posibilitatea de cumpărare în rate, cu 6.000 de lei pe lună. De asemenea, pe site există şi o bluză sport pentru bărbaţi, marca Dsquared, cu preţul de 5.200 de lei. La categoria parfumuri, cel mai scump astfel de produs pentru bărbaţi costă 5.925 de lei. Produsele de lux se regăsesc în toate categoriile. Spre exemplu, există un televizor la preţul de 75.999 de lei, un laptop cu 32.000 de lei şi o tabletă cu 11.424 de lei. Pentru protejarea unei astfel de tablete, se poate cumpăra o husă marca Apple, care costă 1.600 de lei. De asemenea, pe site-ul emag există şi un telefon marca Samsung, care costă 9.860 de lei.

Cea mai scumpă bicicletă – 51.499 de lei

Nici jucăriile nu se lasă mai prejos. Cea mai scumpă păpuşă pusă la vânzare pe emag costă 2.528 de lei. La categoria maşinuţe, cea mai scumpă este un stivuitor electric, care costă 1.790 de lei. Însă, preţul care îţi taie respiraţie este cel al unui lego, care este, într-adevăr, foarte elaborat şi care este destinat persoanelor de peste 16 ani. Preţul acestuia se ridică la 9.990 de lei. O persoană a lăsat un review. „Este super si pentru orice buzunar. Am achiziţionat două pentru băieţii mei, iar de când cu această achiziţie, am reuşit să slăbesc aproximativ 7,5 kg. Recomand cu încredere tuturor!“, a scris o femeie. De asemenea, tot pentru persoanele de peste 16 ani, există o bicicletă electrică vândută cu 51.499 de lei.

Mătura Harry Potter, disponibilă pe emag

De departe cea mai tare achiziţie pe care o poţi face este Mătura Harry Potter Nimbus 2001, care costă 2.100 de lei. Mătura nu face nimic interesant, însă adevărata magie este că o poţi cumpăra în rate, cu 115 lei pe lună. Iar review-urile lăsate de cei care au văzut produsul sunt absolut fabuloase. „Eu am modelul mai vechi, fără aer condiţionat. Asta văd că are şi clima ultrazonică. Coadă încălzită. Tot ce vrei. Te duce dincolo de linia orizontului, în cosmos direct, spre ursa mare. Argumente contra: nu are oglinzi retrovizoare, poţi face uşor un accident la schimbarea direcţiei de zbor“, a scris un bărbat.

„Aveti idee dacă rezistă la greutate? Soacră-mea este mai dolofană şi nu îmi dau seama dacă o ţine. Aştept răspunsuri, mulţumesc!“, a scris un alt bărbat.

8.500 de lei pentru 750 ml de vin

La categoria băuturi alcoolice, o sticlă de vin de 750 ml bate toate preţurile. Aceasta costă 8.500 de lei şi este un vin Pauillac 1er Cru Classe Chateau LAFITE ROTHSCHILD. O altă băutură foarte scumpă, raportat la gramaj, este o sticlă de Whiskey Glenmorangie, al cărei preţ se ridică la 4.585 de lei – 700 de ml. Însă, dacă vrei ceva cu adevrat spectculos, ai la dispoziţie o sticlă de şampanie de 12 l de Moet & Chandon, care costă 15.354 de lei.

1 de 7

Citeşte şi: Cimitirul Bobonete, mort pentru autorităţi