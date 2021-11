O craioveancă s-a debranşat şi stă în frig

„Eu nu mai am calorifere, nu mai sunt branşată la sistemul centralizat. Acum cei de la asociaţia de proprietari îmi zic să plătesc 170 de lei că vine o firmă să constate că m-am debranşat. Eu am deja un proces-verbal de constatare de la firma de gaze care m-a debranşat, adică mi-a dat caloriferele jos. A venit şi domnul preşedinte şi a constatat că nu mai am calorifere. Nu înţeleg, de ce să mai vină o firmă să constate, iar eu să plătesc bani. Cu banii aceştia eu plătesc întreţinerea pe luna septembrie. Acum stau în frig, mă încălzesc cu un radiator electric. Am fost şi la Termo, dar nu am găsit-o acolo pe directoare. Vine iarna, iar eu sunt blocată cu constatări de tot felul”, spune craioveanca din blocul 5 de pe strada Sfântul Dumitru.