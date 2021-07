Primarul Focşaniului face apel la donaţii pentru hrana la Căminul pentru Persoane Vârstnice

Primarul Focşaniului, Cristi Misăilă, susţine că, din cauza faptului că bugetul municipiului este suspendat printr-o decizie a instanţei, s-a ajuns în situaţia de a nu mai putea fi asigurată hrana la Căminul pentru Persoane Vârstnice din oraş, în acest sens edilul făcând un apel umanitar pe reţetele sociale, scrie News.ro.

„Ne confruntăm cu această situaţie nemaintâlnită, din cauza unor decizii inconştiente şi nelegale luate de majoritatea PNL-USR PLUS din Consiliul Local, iar din 5 iulie, bătrânilor aflaţi in grija noastră nu li se mai pot asigura nevoile de bază aferente serviciilor sociale.

Focşaniul se află astăzi într-o situaţie extrem de dificilă, creată nu de primarul Cristi Valentin Misăilă sau de salariaţii Primăriei Focşani, cum in mod tendenţios se prezintă in spaţiul public, ci, aşa cum a constatat instanţa de judecată, de dispreţul faţă de lege pe care îl manifestă reprezentanţii PNL şi URS PLUS din Consiliul Local”, susţine Misăilă.

În acest context, primarul Focşaniului face apel la toţi cei care pot face donaţii pentru ca azilul de bătrâni să poată funcţiona în continuare.

„În lipsa oricărui sprijin, apelez în această situaţie disperată la toţi oamenii de bine care înţeleg consecinţele grave ale acestui blocaj nejustificat, şi îi rog în calitate de primar al municipiului Focşani să fie alături de bătrânii de la Caminul pentru Persoane Vârstnice şi să participe cu donaţii pentru asigurarea hranei zilnice pentru un număr de 43 de beneficiari dintre care mai mult de jumătate sunt imobilizaţi la pat. Disputele politice şi mediatice nu pot înfrânge realitatea cu care ne confruntăm, anume faptul că Primăria Municipiului Focşani nu are posibilitatea de a cheltui la acest moment nici măcar minimul de necesar pentru funcţionarea serviciilor sociale, pentru cei mai năpăstuiţi dintre cetăţenii oraşului”, afirmă edilul.

Urmează creșele

Primarul spune că în aceeaşi situaţie se va afla de săptămâna viitoare şi Serviciul de Creşe al Municipiului, creşele publice nemaiavând asigurată funcţionarea decât până în data de 8 iulie 2021.

„Toate dificultăţile cu care ne confruntăm sunt doar rezultatul unor decizii inconştiente şi nelegale, transpuse în hotărârea Consiliului Local Focşani de adoptare a bugetului Municipiului Focşani. Mai mult, executarea acestui act administrativ a fost suspendată printr-o hotărâre judecătorească (procedural şi legal, potrivit Constituţiei României!).

Înţelegerea complexului de drepturi şi obligaţii pe care le impune sistemul administrativ, încă se dovedeşte a fi o grea piatră de încercare pentru majoritatea politică din Consiliul Local Focşani, care nu poate respecta nici măcar îndemnul la responsabilitate făcut de domnul Toma Cătălin, preşedintele organizaţiei judeţene a PNL.

Mi-aş dori ca politicienii care au generat această situaţie să se abţină de la noi exerciţii de imagine profitând de situaţia umilitoare în care au pus instituţiile publice prin blocajul pe care l-au generat din raţiuni numai de ei ştiute”, a mai transmis Misăilă, care a făcut apel la dialog și consultări pentru a rezolva blocajul.