Deșeurile reciclabile din Craiova pleacă la Goicea

Craiova se îndreaptă cu pași repezi spre schimbarea ștafetei între operatorii de salubritate, SC Salubritate Craiova SRL și Iridex. Primăria Craiova va căpăta statut de membru cu drept de vot în cadrul ADI ECODOLJ.

Drept urmare, primarul Craiovei va fi delegat să voteze în AGA ADI ECODOLJ deciziile care se vor lua în legătură cu serviciul de salubrizare, colectare și transport deșeuri precum și operarea stației de sortare și transfer de la Goicea.

Acest lucru nu era posibil până la acest moment, deoarece pentru Craiova s-a prevăzut o perioadă intermediară de aproximativ doi ani în care operatorul, IRIDEX nu a prestat activitatea de colectare a deșeurilor. Această perioadă a încetat în luna martie 2021. La această dată ADI ECODOLJ a emis către operatorul județean de colectare și transport deșeuri ordinul pentru demararea perioadei de mobilizare în municipiul Craiova, începând cu data de 03.02.2021.

Deșeurile reciclabile din Craiova ajung la Goicea

Este cunoscut faptul că pe Masterplanul de deșeuri din Dolj s-au construit cinci stații de transfer și compostare. Este vorba de Stația de Transfer Filiași, Stația de Transfer Băilești, Stația de Transfer Dobrești, Stația de Transfer Calafat, Stația de Sortare Craiova-Mofleni, Stația de Compostare Craiova-Mofleni și Stația de Compostare Calafat.

Dintre acestea nici una nu este funcțională la acest moment. În județul Dolj singura staţie de sortare şi transfer a gunoaielor menajere este cea de la Goicea. Tot aici vor pleca și deșeurile reciclabile din Craiova, deoarece stația din Craiova din incinta Depozitului de gunoi de la Mofleni este nefuncțională.

Banda transportoare înclinată cu racleţi pentru alimentarea cabinei de sortare

“Stația de sortare de la Mofleni nu are operator. Până atunci, deocamdată și doar cu caracter temporar, deșurile reciclabile colectate din Craiova vor fi tratate în stația de sortare Goicea.

Imediat ce va avea operator Stația de sortare de la Mofleni, deșeurile reciclabile colectate din Craiova vor fi direcționate către această statie”, a declarat Adela Plăcintescu, director ADI ECODOLJ.

Bătaie pentru Stația de sortare de la Craiova

În Craiova există o stație de sortare modernă, cu tehnologie de milioane de euro, dar nefuncțională. În aceeași situație se află și stația de compostare. Amândouă au fost construite cu fonduri europene, lângă groapa de gunoi de la Mofleni. Costul lucrărilor s-a ridicat la suma de 34.781.830,86 lei, fără TVA, din care costurile de proiectare sunt de 180.674,60 lei. Staţia de sortare are o capacitate de 44.000 de tone pe an. Staţia de compostare are o capacitate de 18.000 tone pe an. Aceste lucrări s-au realizează în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj“, proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial MEDIU 2007-2013. Inițial pentru Stația de sortare din Craiova-Mofleni s-au “bătut”doi operatori, Iridex și EcoSud. Primul este operatorul care se ocupă de colectarea și transportul deșeurilor din județ. Al doilea operator este firma care administrează depozitul de la Mofleni. S-a organizat o licitație separat pentru desemnarea unui operator atât pentru preluarea celor două stații din Craiova cât și a celor din județ.La licitație au venit două societăți, Iridex şi cea de-a doua EcoSud-ul. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a dat undă verde Iridex-ului, iar Eco Sud SA a pierdut licitația.

Stație sortare Mofleni



S-a ajuns în instanţă, iar hotărârea dată de judecători a fost să se reia licitația. ADI Ecodolj a procedat întocmai, a reluat licitația, având ca termen de deschidere a ofertelor data de 20 februarie 2020. Între timp, Eco Sud a contestat la tribunal documentaţia şi a cerut suspendarea licitaţiei până la pronunţarea instanţei. Prin urmare, deschiderea ofertelor a fost amânată până la decizia instanţei. Contestația EcoSud a fost respinsă în primăvara anului 2020, iar ADI ECODOLJ merge mai departe cu licitația.