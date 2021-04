Curg preavizele de concediere la Salubritate, angajaţii au intrat în panică

„Sunt persoane pensionate care iau 4.000 de lei, dar li s-a prelungit contractul, sunt persoane care au fost aduse în Salubritate acum câteva luni pe un post, dar lucrează pe alt post şi li s-a asigurat plecarea, sunt soţ şi soţie şi au rămas amândoi în societate. Am văzut nişte liste cu angajaţii care vor merge la ADI ECODOLJ, acolo nu se regăsesc toţi cei care vorfi concediaţi. Ce înseamnă asta că unii dintre noi vom rămâne pe drumuri? Noi am crezut că vom fi transferaţi la celelalte societăţi sau ni se va spune: tu mergi acolo, tu mergi acolo. Este o bătaie de joc. Dacă întrebi, ridică din umeri şi spun că nu ştiu nimic. Nu au avut curajul să ne cheme la personal să ne dea preavizul, ne-au trimis printr-o firmă de curierat. În perioada asta de 20 de zile nu ştim ce să mai facem, ce calitate mai am eu să-mi execut atribuţiile de serviciu, ce autoritate mai am eu. Nici la ADI EcoDolj nu ai cu cine să vorbeşti, nici la primărie. Să ne spună măcar pentru liniştea noastră unde vom ajunge”,

spune un alt angajat de la Salubritate Craiova SRL.