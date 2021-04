Război între localnicii din Golenţi şi Basarabi şi tirişti

„Noi am făcut sesizări către ministerele de resort, către organele abilitate ale judeţului Dolj ca să ia măsuri cu privire la această situaţie. Am făcut solicitare şi la prim-ministru. Tirurile nu au ce să caute în localităţi. Oamenii au dreptate. Noi am făcut ce ţine de noi, am făcut curat, am pus nişte pubele. Nu am pus toalete fiindcă ar fi un dezastru. Important este ca autorităţile abilitate să înţeleagă că tirurile trebuie oprite în afara localităţii, aşa cum se făcea înainte. Aşa două localităţi sunt blocate din cauza acestor tiruri. În plus, ne gândim şi la faptul că aceste tiruri tranzitează toată Europa, în cazul acestei pandemii sunt un adevărat pericol pentru populaţie. Eu sunt alături de cetăţeni, îi înţeleg.

Am mers personal şi am depus sesizări, am făcut tot ce se poate legal. Am luat atitudine a doua zi după ce s-a decis lăsarea tirurilor în localitate. Noi suntem obişnuiţi cu trecerea tirurilor prin satele aparţinătoare Calafatului, dar staţionarea înseamnă altceva. Trebuie să reuşim să scoatem tirurile în afara localităţii”, spune primarul Calafatului Dorel Mituleţu.