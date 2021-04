Garda de Mediu trece, şantierele merg mai departe

„În zona Billa avem staţie automată de monitorizare( RNMCA). Când a fost vânt la rafală, am mers pe şantier (șantierul de pe Balta Craioviţa). Într-adevăr vântul spulbera praf. Am verificat să vedem dacă ei sunt pregătiţi să facă faţă acestor spulberări. Aveau trei cisterne din care împrăştiau apă. Numai că suprafaţa este prea mare şi nu făceau faţă. Totuşi, spre surprinderea noastră PM10 (pulberi) nu înregistrau creşteri. Noi am putut sancţiona constructorii pe Legea 104, privind calitatea aerului. Constructorul a fost sancţionat a doua oară cu 15 mii de lei pentru poluare. Repet, am constatat spulberări, dar staţia nu înregistra o creşterea a valorii acestor pulberi. Mai sunt şantiere în zonă, dar nu poluează atât de mult. Probleme sunt și la şantierele de construcţii de pe Calea Bucureşti şi din zona Gării. Acestea au fost amendate.

Alte şantiere care au fost sancţionate, lasă de dorit din punct de vedere al deşeurilor care sunt lăsate de izbelişte în perimetrul santierului”, a mai spus Gheorghe Călinoiu.