Craiovenii primesc căldură şi apă caldă fără contract

„Deocamdată nu am primit nici o adresă ca să încheiem contracte noi. Nu ştiu ce bază legală au să mai încaseze. Situaţia este cam ciudată. Nu ştiu cum furnizează ei acum apă caldă şi căldură. Am văzut că tot sună, să le plătim, dar eu nu le mai plătesc până nu ştiu clar cu cine am contract”, este de părere Marin Trăsnitu, preşedintele unei asociaţii de proprietari din Valea Roşie.