Beyoncé va lansa un album vizual, ”Black is King’

Cântăreaţa Beyoncé va lansa un nou album vizual, intitulat „Black is King”, care va deveni disponibil pe platforma Disney+ în data de 31 iulie, potrivit unui comunicat publicat de acest serviciu de streaming şi de o companie a artistei americane, Parkwood Entertainment, informează CNN.

„Black is King” are la bază muzica din „The Lion King: The Gift”, albumul ce conţine coloana sonoră a filmului „The Lion King”, un remake din 2019 lansat de studioul Disney şi produs de Beyoncé.

Acest album vizual va include apariţii ale unora dintre artiştii care au colaborat la „The Lion King: The Gift”, dar şi alţi invitaţi speciali, au precizat producătorii săi. Noul concept a fost scris şi regizat de Beyoncé, care este şi producător executiv al albumului.

Printre artiştii care au colaborat la albumul „The Lion King: The Gift” se numără staruri precum Childish Gambino, Kendrick Lamar, Jay-Z şi Thierra Whack, însă deocamdată nu sunt cunoscute numele vedetelor care vor apărea şi în „Black is King”.

Noul proiect „reimaginează lecţiile din ‘The Lion King’ pentru tinerii regi şi tinerele regine din ziua de azi aflaţi în căutarea propriilor coroane”, precizează acelaşi comunicat de presă.

„‘Black Is King’ este o afirmaţie a unui ţel mai mare, cu efecte vizuale spectaculoase, care celebrează rezistenţa şi cultura comunităţii de culoare. Filmul subliniază frumuseţea tradiţiei şi excelenţa de culoare”, au declarat producătorii.

Trailerul albumului vizual „Black is King” poate fi vizionat pe site-ul oficial al cântăreţei Beyoncé.