UGIR propune o serie de măsuri pentru atenuarea crizei economice generate de pandemia de COVID-19

Uniunea Generală a Industriașilor din România(UGIR) a transmis, astăzi, o scrisoare deschisă către premierul Orban. Scrisoarea conține propuneri pentru atenuarea crizei economice generată de epidemia cu virusul COVID-19.

UGIR (Uniunea Generală a Industriașilor din România – confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional) este pe deplin constienta de perioada extrem de dificila pe care economia tarii noastre va fi nevoita sa o traverseze in perioada urmatoare.

Apreciem deschiderea pe care o aratati propunerilor ce vin din partea mediului de afaceri, si dorim sa ne alaturam acestui efort comun cu cateva propuneri pe care le consideram extrem de benefice in urmatoarea perioada:

– Pentru proiectele cu fonduri europene aflate pe final de implementare (cu finantare prin Programul Operational Capital Uman, prin Programul Operational Regional, samd): ADR-urile si OIR-urile sa desfasoare verificarile finale prin mijloace electronice in asa fel incat sa nu fie blocate ci accelerate deconturile finale catre beneficiari, pentru a nu le bloca activitatea si plata salariilor si/sau furnizorilor.

– Pentru proiectele cu fonduri europene aflate in curs de implementare: sprijin pentru beneficiari in vederea pastrarii unui ritm normal al platilor catre acestia, pentru a nu le cauza blocaje in activitate si in plata salariilor si/sau furnizorilor.

Realocări de fonduri europene

– Realocarea unei parti din fondurile europene inca neutilizate in actualul cadru financiar catre programe de finanțare pentru startup-uri si IMM-uri de cercetare-dezvoltare-inovare si de producție în medicină si farmacie in vederea dezvoltarii de produse/ echipamente/ materiale medicale si sanitare. O perioadă cât se poate de scurta pentru evaluarea cererilor de finantare depuse si pentru contractare (fast-track approval).

– Realocarea unei parti din fondurile europene inca neutilizate in actualul cadru financiar catre programe de finanțare pentru startup-uri si IMM-uri destinate investitiilor private (pe modelul POR 2.2. si POC 2.2.1., simplificate) in vederea mentinerii unei evolutii echilibrate a acestora, securizarii locurilor de munca actuale, consolidarii competitivitatii pe piata. Stabilirea unei liste generoase a codurilor CAEN eligibile, in vederea asigurarii unui efect de multiplicare in economie (prin crearea de noi locuri de munca unde sa fie preluati o parte din angajatii ce vor fi disponibilizati in anumite domenii de activitate). Finantari nerambursabile de 200.000 – 2.000.000 euro insotite de garantii din partea Statului pentru creditele luate de antreprenori in vederea asigurarii cofinantarii din partea beneficiarului. Si cu o perioada cat se poate de scurta pentru evaluarea cererilor de finantare depuse si pentru contractare (fast-track approval).

– Realocarea unei parti din fondurile europene inca neutilizate in actualul cadru financiar catre un program de finantare a crearii instrumentelor digitale de realizare a unor activitati in sistem „remote”, in special in domeniile: educatie, sănătate, platforme e-commerce . Si cu o perioada cat se poate de scurta pentru evaluarea cererilor de finantare depuse si pentru contractare (fast-track approval).

– Relansarea apelurilor in cadrul POCU destinate intreprinderilor sociale/ structurilor de economie sociala, in vederea atenuarii efectelor concedierilor din unele domenii de activitate. Si cu o perioada cat se poate de scurta pentru evaluarea cererilor de finantare depuse si pentru contractare (fast-track approval).

Ajutoare de stat

– Instituirea unei scheme de ajutor de stat destinata platii salariilor agnajatilor, timp de 6-12 luni, pentru IMM-urile in dificultate din cauza crizei cauzate de epidemia de coronavirus, indiferent de domeniul de activitate in care isi desfasoara activitatea, daca inregistreaza scaderea cu cel putin 30% a cifrei de afaceri (in comparatie cu aceeasi perioada din anii 2017-2019) in asa fel incat sa se evite/ atenueze disponibilizarile.

– Acordarea unei sume forfetare (in suma egala cu salariul mediu net pe economie) pentru PFA-urile aflate in dificultate, pe o perioada de 3-6 luni.

– Instituirea unui fond prin care sa se asigure capitalul de lucru pentru IMM-uri (cu dobanda zero), asociat altor instrumente care sa combata deficitul temporar de cash al acestora.

– Cresterea temporara cu cate 6 luni a perioadelor de acordare a indemnizatiei de somaj, in functie de stagiile de cotizare (de la 6 luni la 12 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 1 an; de la 9 luni la 15 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani; de la 12 luni la 18 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani).

În speranţa că veţi aprecia pozitiv propunerile noastre, va asiguram de disponibilitatea noastră in a participa la discutii aplicate referitoare la pachetul de masuri destinate economiei pe care guvernul il va lansa saptamana vitoare si vă rugăm să primiţi expresia consideraţiei noastre.