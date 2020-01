Unul dintre cei patru acuzați de uciderea jurnalistului slovac de investigație, Jan Kuciak, a descris în detaliu, luni, crima, în timp ce și-a recunoscut vinovăția în cadrul procesului care se desfășoară la Pezinok, în apropiere de Bratislava, informează Agerpres, citând AFP.



”Am bătut la ușă, domnul Kuciak a deschis ușa. L-am împușcat în piept”, a spus fostul soldat profesionist Miroslav Marcek, în vârstă de 37 de ani.

”Din păcate, am văzut că era o altă persoană, a fugit la bucătărie și am împușcat-o acolo. Știu că a murit instant. Când am plecat, l-am împușcat din nou pe domnul Kuciak, care era întins pe scări”, a adăugat el.

Anterior, acesta a pledat oficial vinovat și a vrut să își ceară scuze familiilor victimelor ”pentru durerea pe care le-a provocat-o”.

”Văzundu-le la televizor și văzându-le durerea m-a făcut să văd ce s-a întâmplat. Regret, dar nu pot schimba”, a adăugat Marcek.

Judecat alături de sponsorul asasinatului



El este judecat alături de presupusul sponsor al asasinatului, omul de afaceri Marian Kocner, care era vizat de o anchetă a lui Kuciak, care era specializat pe cazuri de corupție, și alți doi complici.Dubla crimă care a avut loc în februarie 2018 a iscat proteste masive față de guvernul premierului Robert Fico, care în cele din urmă a demisionat. Mișcarea a pavat calea către alegerea la președinția slovacă a activistei anticorupție Zuzana Caputova, în luna martie.

Polițiști mascați și armați au asigurat luni securitatea în clădirea Curții Criminale Speciale, unde audierile au început în prezența părinților celor două victime.

Dacă vor fi condamnați, acuzații riscă o sentință de la 25 de ani de închisoare până la închisoare pe viață.

Ceilalți doi acuzați sunt o fostă interpretă a lui Kocner, Alena Zsuzsova, și un alt presupus executant al crimei, Tomas Szabo.

Cine a fost intermediarul



Un al cincilea participant la operațiune, Zoltan Andrusko, a acționat ca intermediar între Kocner și Zsusova și cei doi atacatori armați, a încheiat un acord cu justiția și a fost condamnat pe 30 decembrie la 15 ani de închisoare în timpul unui proces separat.

Marian Kocner, 56 de ani, care a fost subiectul altor urmăriri penale pentru operațiuni financiare suspecte și fraudă fiscală, era cunoscut pentru ostilitate față de jurnaliști, pe care obișnuia să îi insulte și să îi amenințe.

Rechizitoriul de 93 de pagini a fost obiectul unor scurgeri de informații în mass-media. Potrivit acestora, Kocner, care nu a găsit nimic pentru a-l discredita pe jurnalist, a sfârșit prin a ”decide să scape fizic de el și să prevină mai multe revelații cu privire activitățile sale”.