O craioveancă bolnavă şi soţul său susţin că au fost scoşi afară din liftul pentru pacienţi de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova şi îmbrânciţi de către un medic. Femeia spune că a fost doborâtă la pământ. Soţul pacientei, care o însoţea la control, a depus reclamaţie şi a făcut plângere şi la poliţie. Deşi acesta afirmă că a vorbit cu directorul de îngrijiri, care i-ar fi zis că a identificat persoana, reprezentanţii spitalului au transmis că ancheta abia a fost demarată şi nu se poate menţiona, în acest moment, niciun nume.

Îmbrânciţi afară din lift

Miercuri dimineaţă, Maria Mihai avea programare la Nefrologie. Pentru că se deplasează greoi, aceasta a fost însoţită la SJU Craiova de soţul său, Marian. În jurul orei 7.45, cei doi au urcat în liftul destinat pacienţilor pentru a ajunge la consultaţie. Înainte ca liftul să pornească, cei doi povestesc că un bărbat a venit şi a cerut să iasă cineva din lift pentru că el trebuie să ajungă la serviciu. Au înţeles că este vorba despre un angajat al spitalului, iar soţul femeii s-a oferit să iasă din lift ca să îi facă loc. Bărbatul, însă, l-a îmbrâncit şi apoi a bruscat-o şi pe pacientă, doborând-o la pământ. „M-a luat de piept şi a dat cu mine jos. Sunt şi bolnavă cu inima. Am tensiune 20 cu 10. Un medic tratează bolnavii să trăiască, nu-i omoară! Şi toate astea fără să îi fac nimic. Dacă greşesc, plătesc. Nu vreau decât să îl dea afară, să nu mai facă nimănui ce mi-a făcut mie“, spune pacienta.



Soţul se declară revoltat şi spune că nu va renunţa până vinovatul nu va fi tras la răspundere. „Am ieşit eu, m-a îmbrâncit oricum, deşi mă oferisem să ies să îi fac loc, apoi a împins-o şi pe soţia mea şi a dat cu ea de pământ. S-a lovit cu capul de masa din faţa liftului. Domnul a plecat cu liftul, noi am rămas jos, s-a strâns lumea în jur. Cum să faci aşa ceva unui bolnav? Are fistulă pentru dializă, probleme cu inima. Am depus sesizare şi am vorbit cu doamna director de îngrijiri, care mi-a spus că l-au identificat, că este medic“.

Spitalul nu poate da nume

Pe de altă parte, reprezentanţii spitalului spun că nu se poate da niciun nume în acest moment: „Într-adevăr, conducerea a primit o sesizare din partea unui aparţinător cu privire la un incident care a avut loc la lift. Însă, în reclamaţia depusă nu sunt oferite prea multe informaţii“.

Întrebată dacă persoana în cauză nu putea fi identificată uşor de către liftieră sau paznicul de la lifturi, aceasta a spus că toţi cei care pot da informaţii vor fi chestionaţi. „Va trebui să analizăm situaţia, iar după ce vom identifica toate elementele se va întruni o comisie de disciplină. Sunt multe necunoscute, însă spitalul este preocupat să rezolve orice fel de incident. Urmăm procedurile, am pornit de la documentul înaintat la registratură. Nu ne jucăm cu vorbele. Putem vorbi doar pe baza informaţiilor, pentru că e uşor să creezi un prejudiciu, dar e mult mai greu să îl repari. Când vom avea toate informaţiile, vă vom anunţa“, a transmis purtătorul de cuvânt al SJU Craiova, Cristina Geormăneanu.