Controlorii RAT, dotaţi cu camere video

Neavând abonamentul şi nici buletinul la mine, am căzut de acord să sun pe cineva de acasă, să îmi trimită o poză cu buletinul pentru verificări. M-au reţinut în autobuz până la staţia Madona Dudu, deşi destinaţia mea era Liceul Sanitar. Când am coborât, au început să-mi ceară bani pentru un bilet cu suprataxă. Mi s-au adresat cu „fă”, m-au jignit într-un mod foarte urât şi m-au scuipat. Când am început să filmez, femeia m-a împins, lovit şi tras de păr. Nu vreau ca această umilinţă să se repete cuiva sau să treaca neobservată,

a scris tânăra.