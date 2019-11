S-a „jucat“ cu detectorul şi a lăsat blocul fără gaze

În blocul J38 a fost următoarea problemă. Un proprietar a umblat la detectorul de gaze. Drept urmare, a declanşat alarma de pe casa scării, care a închis electrovana. Implicit, furnizarea gazului natural în bloc a fost oprită. Un proprietar a sunat la Distrigaz, angajaţii companiei au mers la faţa locului, au sistat furnizarea gazelor naturale şi au ridicat contorul. Ulterior am fost anunţaţi şi noi, deşi ar fi fost bine să fim anunţaţi noi primii.

Am mers în blocul respectiv, am făcut verificări. În 24 de ore am făcut revizia, am depus fişele la Distrigaz, iar acesta în 48 de ore este obligat să meargă să reia furnizarea gazelor naturale în bloc. Trebuie menţionat că nu este de joacă cu aceste detectoare de gaze. Locatarii nu trebuie să „se joace” la ele. Sistemul nu ştie că este o intervenţie voluntară sau o scăpare de gaze şi declanşează alarma,

a precizat reprezentantul firmei Gaz Power CDG SRL.