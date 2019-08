Centrul de Transfuzie Sanguină din Târgu Jiu are în uz aparate pentru donare de sânge vechi de 30 de ani.

Este vorba de veritabile piese de muzeu, care sunt sterilizate și folosite în activitatea de recoltare a sângelui. Potrivit conducerii Centrului de Transfuzie Sanguină Târgu Jiu, sunt în folosință patru echipamente foarte vechi pentru recoltarea de sânge de la donatori.

Două dintre acestea sunt fabricate în 1989, iar alte două în 1994 și 1995. Angajații instituției se miră că aparatele respective încă mai funcționează.



Centrul de Transfuzie Sanguină din Târgu Jiu nu a primit nici măcar un leu în ultimii 30 de ani pentru a achiziționa aparatură nouă.

Conducerea centrului caută sponsori pentru a cumpăra măcar un aparat nou pentru donare de sânge. Cel mai ieftin costă 11.000 de lei. Nicoleta Căluțoiu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină din Târgu Jiu, a declarat că instituția nu are nici măcar un singur medic angajat, ci doar asistente medicale.

Singurul medic este directoarea Centrului, care nu poate pleca de la locul de muncă după sponsorizări pentru că nu ar avea cine să se ocupe de activitatea de analize. „Aparatura este extrem de veche și tot sterilizăm la ea. Este aparatură adusă din Franța și nu a ruginit. Sunt două echipamente din 1989 și încă le folosim.

Din păcate, nu am primit niciun leu pentru a cumpăra aparatură nouă. Am tot cerut bani an de an. La fel este și la alte centre. Nici măcar medic nu avem. Eu sunt singurul medic și trebuie să rămân tot timpul în centru pentru a asigura activitatea.

Stăm prost și cu donarea de sânge. Acum avem o criză de sânge la grupa AII RH negativ. Facem zilnic apel la cetățeni să vină să doneze. Avem în jur de 20 de donatori pe zi, dar pe anumite grupe trec și patru-cinci zile când nu vine nimeni.

Nici măcar rudele nu vin tot timpul să doneze pentru bolnavi. Să sperăm că ne va dona cineva măcar un aparat nou“, a declarat Nicoleta Căluțoiu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină din Târgu Jiu.