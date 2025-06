VIDEO / Momentul în care avionul companiei Air India s-a prăbuşit într-o zona rezidenţială

Un avion Boeing 787-8 Dreamliner al companiei Air India cu destinația Londra Gatwick s-a prăbușit joi la scurt timp după decolare, în apropierea aeroportului din Ahmedabad, vestul Indiei. La bord se aflau 242 de persoane, dintre care 232 de pasageri și 12 membri ai echipajului. Ultimul semnal al avionului a fost recepționat la doar câteva secunde după decolare, la o altitudine de 190 metri.

Faiz Ahmed Kidwai, șeful Direcției de Aviație Civilă din India, a declarat pentru Associated Press că avionul s-a prăbușit într-o zonă rezidențială numită Meghani Nagar.

Momentul prăbuşirii aeronavei a fost filmat în direct de către un locuitor din zona apropiată tragediei. Acesta a postat clipul pe reţeaua X şi a menţionat că, în aceste momente, s-au constatat deja cel puţin 100 de decese.

