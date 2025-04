Un bărbat a rămas fără banii ascunși în pod după ce i-a luat casa foc chiar de ziua lui

Un bărbat din Timișoara a pierdut o avere în urma unui incendiu care a cuprins acoperişul casei. Acesta și-a ascuns toţi banii, 30.000 de euro, în podul locuinţei, care au ars înainte ca pompierii să poată stinge flăcările.

Incendiul a avut loc chiar de ziua onomastică bărbatului. Acesta spune că banii erau inveliți într-o folie de aluminiu, însă cu toate acestea s-au făcut scrum. El spune că a strâns banii pentru a-și îndepli visul de o viață, cumpărarea unei mașini moderne.

Bărbatul de 60 de ani era la serviciu atunci când a fost sunat de fiul său, care îi este şi vecin.

„Noi stăm vizavi de casa care a luat foc. La un moment dat, s-a luat curentul. Când am ajuns să văd ce se întâmplă, deja ea luase foc. Am reuşit să iau un extinctor de maşină, am stins siguranţa, dar, din păcate, s-a extins la acoperiș“, a explicat fiul bărbatului.

Incendiu ar fi pornit la acoperişul casei, de la o siguranţă defectă de care proprietarul ar fi ştiut, ba chiar ar fi sunat la furnizor pentru a rezolva situaţia.

„La ajungerea echipajului la faţa locului, incendiul se manifesta generalizat la acoperişul casei, pe o suprafaţă de aproximativ 100 mp”, a transmis ISU Timiş.

