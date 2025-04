(VIDEO) Fiul unui ofițer de poliție a împușcat doi oameni la Universitatea de Stat din Florida, cu arma mamei sale

Fiul unui ofițer de poliție a deschis focul cu fosta ei armă de serviciu la Universitatea de Stat din Florida (FSU), ucigând două persoane și rănind alte șase, spun autoritățile.

Presupusul bărbat înarmat, studentul FSU de 20 de ani, Phoenix Ikner, a început să tragă în jurul orei prânzului, lângă clădirea sindicatului studențesc din capitala statului Tallahassee.



Suspectul a fost împușcat de polițiști și transportat la spital. Motivul este neclar. Decedați nu erau studenți, a spus poliția din campus, dar identitatea lor nu a fost dezvăluită, potrivit BBC.

Suspectul este fiul unui veteran de poliție din județul Leon, care este un angajat model, a spus șeriful Walt McNeil. Jessica Ikner, un ofițer de resurse școlare, a păstrat arma după ce forța și-a îmbunătățit armele. La fața locului a fost găsită și o pușcă, a spus poliția.



Suspectul a fost membru de lungă durată al consiliului consultativ pentru tineri al biroului șerifului. A fost implicat într-o serie de programe de formare, a spus șeriful McNeil.

Un alt student, Blake Leonard, a declarat pentru CBS că a auzit inițial aproximativ 12 focuri de foc.



„În capul meu, am crezut că e construcție la început, până când m-am uitat în spatele meu și am văzut oameni alergând dinspre sindicat în direcția mea, apoi am auzit alte 12 sau 15 împușcături, așa că am început să fug și de acolo”, a spus el.

Președintele Trump a numit atacul „o rușine, un lucru oribil”

Președintele Donald Trump, care a spus că a fost informat despre incident înainte de a se întâlni cu premierul italian Giorgia Meloni la Casa Albă, a fost întrebat dacă dorește să schimbe regulamentul privind armele în lumina împușcăturii. El a spus că este un „mare susținător” al celui de-al doilea amendament al Constituției SUA, care protejează drepturile asupra armelor. „Am fost de la început. L-am protejat. Aceste lucruri sunt groaznice. Vom avea mai multe de spus despre asta mai târziu.” El a numit atacul „o rușine, un lucru oribil”.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a spus: „Rugăciunile noastre sunt alături de familia noastră FSU și forțele de ordine ale statului răspund activ”.

Alte atacuri

Aceasta nu este prima împușcătură la FSU. În 2015, un absolvent al școlii a împușcat și a rănit trei persoane la bibliotecă înainte de a fi împușcat mortal de poliție. Tatăl unei fete care a fost ucisă în cadrul împușcăturii în masă din 2018 de la liceul Parkland din Florida a spus că unii dintre colegii ei care au avut norocul să supraviețuiască acelui atac se aflau în campusul FSU în timpul atacului de joi.

Fred Guttenberg, un avocat al controlului armelor, a scris despre X: „Incredibil, unii dintre ei au fost doar o parte a împușcăturii din a doua școală, iar unii au fost astăzi în sindicatul studenților. Deci nu este o surpriză că a avut acces la arme”.

Suspectul a protestat împotriva învestirii președintelui Donald Trump

Suspectul a fost un protestatar la o demonstrație din campus împotriva învestirii președintelui Donald Trump în ianuarie, potrivit ziarului studențesc.

Citatul său pentru FSUNews.com a fost eliminat joi, cu o notă a editorilor în care se spunea că presa nu a dorit să amplifice vocea suspectului. Poliția a răspuns la un apel de împușcător activ în jurul prânzului. A fost emisă o alertă prin care studenții și cei din campus „să caute adăpost și să aștepte instrucțiuni suplimentare”.

„Una dintre colegele de clasă a primit o alertă pe telefonul ei și a anunțat restul studenților”, a declarat studenta Ava Arenado.

