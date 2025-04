O bunică dată dispărută de familie, găsită îngropată în beton

O bunică de 82 de ani, dispărută de la Washington, a fost găsită înglobată în beton și îngropată sub un șopron din statul Washington. Principalul suspect este un delicvent sexual, omul de serviciu angajat de familie să ajute la întreținere, potrivit polițiștilor.



Mormântul făcut în grabă al Marciei Norman a fost găsit pe 10 aprilie, la nouă zile după ce bunica a luat cina cu meșterul și agresorul de copii condamnat Jeffrey Zizz, potrivit unui comunicat al Oficiului Șerifului din județul Thurston.

Bunica Marcia a fost dată dispărută pe 4 aprilie, după trei zile în care familia nu a știut nimic de ea.



În timp ce verificau casa lui Norman, polițiștii au observat elemente care sugerează că aceasta ar fi plecat în grabă. Vasele din chiuvetă erau pe jumătate spălate, iar ambele mașini erau parcate afară, potrivit The New York Post.



Locotenentul Mike Brooks de la biroul șerifului din comitatul Thurston a declarat: „Am vorbit cu Zizz de câteva ori pe parcursul zilelor, încercând doar să înțelegem interacțiunile cu ea, relația, de cât timp o cunoștea, ce făcea în casă – genul ăsta de lucruri.”

Suspectul, un agresor sexual

Pe parcursul anchetei, polițiștii au descoperit că Zizz a construit o magazie dărăpănată pe 2 aprilie, pe o „proprietate izolată” din Olympia, Washington, sub care Maria a fost găsită ulterior după ce autoritățile au folosit un buldoexcavator.



Anchetatorii au aflat că individul a fugit din statul Washington și a ajuns în Montana, încălcând controlul judiciar impus într-un alt caz anterior. Pe baza acestui fapt a fost, de altfel, reținut, la un motel, pentru încălcarea probațiunii într-un dosar de molestare a unui copil și extrădat înapoi în Washington la 13 aprilie, se arată într-un comunicat.



Zizz, de 47 de ani, nu a fost inculpat, dar rămâne principala persoană de interes în cazul morții bunicii, poliția executând mandate de percheziție și confiscându-i camioneta, au declarat reprezentanți ai biroul șerifului din comitatul Thurston.

