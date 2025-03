(VIDEO) Canada condamnă execuția de către China a 4 canadieni condamnați pentru droguri

China a executat patru canadieni pentru condamnări legate de droguri, a declarat miercuri ministrul de externe al Canadei, o evoluție care amenință să înrăutățească relația deja tensionată dintre țări.

Mélanie Joly, ministrul canadian, a declarat reporterilor că a condamnat execuțiile și că guvernul va cere în continuare clemență pentru alții. „Vom continua să ne angajăm cu China, deoarece vom continua nu numai să condamnăm ferm, ci și să cerem clemență pentru alți canadieni care se confruntă cu situații similare”, a spusJoly.

Ambasada Chinei la Ottawa nu a oferit detalii despre execuții, dar a apărat pedepsele stricte ale Beijingului pentru crimele legate de droguri.

Execuțiile au fost raportate pentru prima dată de The Globe and Mail. Ziarul a spus că execuțiile au avut loc la începutul acestui an, citând Departamentul pentru Afaceri Globale al Canadei că a spus acest lucru miercuri, ca răspuns la o întrebare din partea publicației de știri.

Joly a declarat reporterilor că ea și fostul premier, Justin Trudeau, au cerut Beijingului clemență în ultimele luni pentru a încerca să prevină execuțiile. Ea a spus că cei implicați sunt cetățeni cu dublă cetățenie din Canada și China. (China, totuși, nu recunoaște dubla cetățenie.)

The Globe and Mail a citat o declarație de la Ottawa în care condamna crimele ca fiind „incompatibile cu demnitatea umană de bază”. Departamentul nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea The New York Times.

Un grup pentru drepturile omului a militat pentru condamnații la moarte

John Kamm, fondatorul Fundației Dui Hua, un grup pentru drepturile omului din San Francisco, care a militat pentru condamnații la moarte din China, a declarat că a ajutat la lobby în China în numele celor patru persoane, dar nu a putut împărtăși detaliile acestora din motive de confidențialitate.

El a spus că cei patru erau bărbați și că cazurile lor au fost în provincia sudică Guangdong. Kamm a remarcat că este „foarte neobișnuit” ca China să execute patru străini într-un interval de timp scurt.

Cazurile celor patru canadieni au fost supuse controlului judiciar în China timp de doi ani înainte de a fi executate, a spus Kamm.

Relația Canadei cu China s-a deteriorat în 2018

Relația Canadei cu China s-a deteriorat de la sfârșitul anului 2018, când guvernul chinez i-a închis pe Michael Spavor și Michael Kovrig, doi canadieni. Această mișcare a venit după ce Canada a arestat-o ​​pe Meng Wanzhou, un director al gigantului chinez de telecomunicații Huawei, la Vancouver, la cererea guvernului Statelor Unite.

Detenția lui Kovrig și a lui Spavor a fost condamnată pe scară largă în Canada ca diplomație de ostatici. În 2021, Spavor și Kovrig au fost eliberați după ce doamnei Meng i sa permis să se întoarcă în China.

Canada a criticat China că nu respectă drepturile omului

În ultimii ani, fostul prim-ministru, domnul Trudeau, și membri de rang înalt ai cabinetului său au criticat din ce în ce mai mult China în mod public cu privire la problemele legate de drepturile omului. Îngrijorările au crescut și cu privire la interferența Chinei în afacerile canadiene, inclusiv acuzațiile conform cărora candidații la alegeri au primit finanțare secretă, ilegală din China.

Joly, ministrul de externe, a numit China o „putere globală din ce în ce mai perturbatoare” și a avertizat companiile canadiene despre potențialele riscuri în a face afaceri acolo. Mai recent, Canada s-a confruntat cu îngrijorări tot mai mari că mărfurile chinezești au fost inundate în Canada. Trudeau a anunțat anul trecut că Canada va impune tarife de 100% pentru vehiculele electrice din China, aliniind Canada cu Statele Unite.

Miercuri, Joly a spus că detaliile celor patru canadieni care au fost executați nu au fost dezvăluite la cererea familiilor lor. Ea a spus că s-au confruntat cu acuzații penale legate de droguri, potrivit Chinei.

China susține toate cazurile au fost tratate conform legii

Ambasada Chinei, fără a oferi detalii, a spus că toate cazurile au fost tratate conform legii. „Faptele crimelor comise de cetățenii canadieni implicați în cazuri sunt clare, iar dovezile sunt solide și suficiente”, se spune. Ambasada a îndemnat Canada să respecte suveranitatea judiciară a Chinei și să „nu mai facă remarci iresponsabile”.

Cel puțin un alt canadian riscă pedeapsa cu moartea în China, Robert Lloyd Schellenberg, care a fost condamnat pentru trafic de droguri. Inițial, el fusese condamnat la 15 ani de închisoare. Dar în 2019, el a fost condamnat la moarte într-un rejudecare de o zi, la o lună după ce autoritățile canadiene au arestat-o ​​pe Meng, executivul Huawei.

„Străinii, ca orice persoană din China, sunt expuși riscului de tot felul de detenții arbitrare și procese neloiale”, a declarat Maya Wang, director asociat pentru China la Human Rights Watch. „Universul cazurilor este foarte mare și auzim doar ocazional despre unele dintre ele.”

După eliberarea celor doi Michael, oamenii au sperat la o dezgheț în relații, dar acest lucru nu a avut loc la scară substanțială, a spus Lynette Ong, profesor de politică chineză la Universitatea din Toronto.

Momentul acestor execuții este o modalitate pentru Beijing de a menține presiunea și de a menține pârghia asupra Canadei în discuțiile bilaterale, a spus Ong.

Citește și: (VIDEO) 17 percheziții în dosarul finanțării campaniei lui Călin Georgescu