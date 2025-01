(VIDEO) Noul incendiu din California obligă mii de persoane să fugă

Mii de persoane au fost evacuate în timp ce un nou incendiu cu creștere rapidă se aprinde în apropiere de Los Angeles.

Incendiul Hughes s-a aprins la aproximativ 45 de mile nord-vest de orașul Los Angeles miercuri dimineață, lângă Lacul Castaic, într-o zonă muntoasă care se învecinează cu mai multe zone rezidențiale și școli. Incendiul a crescut la aproape 40 de kilometri pătrați în câteva ore miercuri, alimentat de vânturi și tufiș uscat. Nicio casă sau afacere nu a fost avariată, iar pompierii și-au exprimat încrederea în ținerea sub control a incendiului.



Noul incendiu este situat la nord de cele două incendii mamut – care încă ard – care au distrus mai multe cartiere din zona Los Angeles la începutul acestei luni. Știrile locale au arătat că locuitorii din apropierea incendiului din Hughes își stropesc casele și grădinile cu apă, iar alții se grăbesc să evacueze cartierele.

Flăcări portocalii se văd în jurul munților în timp ce aeronavele lansează apă și ignifuge, potrivit BBC.



Regiunea se află din nou sub o avertizare de steag roșu, care avertizează asupra unui risc ridicat de incendiu din cauza vântului puternic și a condițiilor uscate și cu umiditate scăzută.



Vânturile din zonă au suflat cu o viteză de 32 până la 48 km, dar ar putea crește, ceea ce ar amplifica focul și ar îngreuna operarea echipajelor aeriene.

31.000 de persoane din zonă sunt supuse unui ordin de evacuare obligatoriu

Aproximativ 31.000 de persoane din zonă sunt supuse unui ordin de evacuare obligatoriu și alte 23.000 au fost avertizate că ar putea fi nevoiți să fugă, a declarat șeriful din Los Angeles, Robert Luna. O închisoare din zonă evacuează aproape 500 de deținuți din unitate, a adăugat el.

Focul a continuat să crească aseară, dar șeful de pompieri din județul Los Angeles, Anthony Marrone, a spus că crede că echipajele înregistrează progrese. „Situația rămâne dinamică, iar focul rămâne un incendiu greu de ținut, deși suntem în frunte”, a spus el.



Șeful Marrone a explicat cât de diferit este acest incendiu în comparație cu incendiile Palisades și Eaton, care au ucis cel puțin 28 de persoane și au decimat peste 10.000 de case și afaceri la începutul acestei luni.

El a spus că este un amestec de vânturi mai joase – spre deosebire de vânturile de 70 până la 90 mph observate în timpul incendiilor anterioare – și având atât de multe elicoptere și avioane capabile să lupte împotriva incendiului de sus.



„Cred că am fost cu toții încordați în ultimele 16 zile”, a spus el. „Am reușit să strângem o mulțime de resurse de incendiu de la început pentru a schimba cum arată acest incendiu”. Ed Fletcher, care lucrează pentru Cal Fire – agenția de pompieri din California – a declarat pentru BBC că acest incendiu a fost diferit de cele de la începutul acestei luni. Vânturile nu sunt încă la fel de puternice, a spus el, și există o mulțime de echipaje care încearcă să îmblânzească flăcările.

Alte două incendii

Alte două incendii s-au aprins miercuri mai la sud, lângă San Diego și Oceanside, au spus oficialii.



Ambele sunt mai mici – 85 de acri pentru focul Lilac de lângă Oceanside și 3,9 acri pentru focul de la Center – dar ardeau în zonele populate. Echipajele de pompieri păreau să țină sub control ambele flăcări, iar ordinele de evacuare au fost în mare parte ridicate.



Dana Dierkes, un purtător de cuvânt al Pădurii Naționale Angeles, a remarcat că vânturile și tufișurile uscate au făcut ca aceste incendii recente să fie mult mai greu de combătut.



„Nu avem un sezon de incendiu în California. Avem un an de incendiu”, a spus ea. „Am mai avut incendii de vegetație în ianuarie, dar acestea sunt agravate de vânturile din Santa Ana. Vântul este un factor uriaș când am avut un an atât de uscat”.



Se anunță ploi în weekend în regiune, o veste binevenită pentru a stinge amenințarea cu incendiul. Dar precipitațiile aduc noi temeri sub formă de alunecări de noroi, inundații și alunecări de teren.



Zonele atinse de recentele incendii sunt deosebit de periculoase, deoarece terenurile incendiate nu sunt la fel de absorbante.



Guvernatorul Gavin Newsom a semnat luni un ordin executiv pentru a ajuta la eliberarea resurselor pentru pregătirea pentru inundații și alunecări de teren după incendii.



Echipajele au umplut mii de saci de nisip pentru zonele periculoase.

