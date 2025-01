O fetiţa de nici 2 anişori a murit strivită într-o creşă ilegală din Medgidia. Bona primea 800 de lei pe lună ca să aibă grijă de copil.

Sunt anchete în Medgidia, după ce o fetiţă de un an şi zece luni a murit într-o creşă ilegală. Şi-a prins capul într-o canapea extensibilă, în casa unei femei care avea grijă de 10 copii. 800 de lei pe lună i-ar fi plătit părinţii aşa-zisei bone. Cazul readuce în discuţie o problemă mai veche. Lipsa creşelor de stat, costurile prea mari de la privat și lipsa unor legi aplicabile, care să îi ajute cu adevărat pe părinţi.

Copila de 1 an şi 10 luni a căutat jucării sub pat. În momentul în care şi-a dat seama că lipseşte, femeia a căutat-o şi a găsit-o prinsă sub canapeaua extensibilă. A scos-o şi a ieşit cu ea în stradă, de unde medicii de pe ambulanţă au preluat-o şi au început manevrele de resuscitare.