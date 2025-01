Condamnat cu suspendare după ce s-a răzbunat pe poliţistul care i-a reţinut permisul

Judecătoria Calafat a condamnat la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare un bărbat de 39 de ani, acuzat de ultraj şi conducere cu permisul suspendat. Potrivit oamenilor legii, pe 2 ianuarie 2024, bărbatul a rămas fără permis după ce a fost depistat cunducând băut. Ulterior, pentru a se răzbuna, bărbatul ar fi stropit cu ulei ars gardul locuinţei părinţilor poliţistului care l-a sancţionat. Poliţiştii au mai stabilit că, după ce a rămas fără permis, doljeanul a continuat să conducă pe drumurile publice.

Reprezentanţii IPJ Dolj au explicat că bărbatul de 39 de ani a fost depistat conducând băut pe data de 2 ianuarie 2024. De asemenea, bărbatul a depăşit limita legală de viteză.

„În cursul zilei de 2 ianuarie, bărbatul a fost sancţionat contravenţional de către poliţişti din cadrul Poliției Municipiului Calafat, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și depășirea limitei de viteză în localitate. A fost dispusă şi măsura complementară de suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Ulterior, în noaptea de 3 spre 4 ianuarie, acesta s-a deplasat la locuinţa părinţilor unuia dintre poliţişti, în comuna Poiana Mare, ocazie cu care a stropit cu ulei ars gardul locuinţei, degradându-l. Din cercetări s-a mai stabilit că în perioada 2-4 ianuarie, ulterior suspendării exercitării dreptului de a conduce, bărbatul a continuat să conducă autoturismul pe drumurile publice”, au precizat oamenii legii.

Acuzat de ultraj şi conducere cu permisul suspendat

După incidentul din noaptea de 3 spre 4 ianuarie, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat. Pe 8 ianuarie, anchetatorii au dispus reţinerea bărbatului de 39 de ani. Acesta din urmă a fost acuzat de comiterea a patru infracţiuni. Este vorba de o infracțiune de ultraj şi trei de conducere cu permisul suspendat.

Pe 9 ianuarie, inculpatul a fost dus la Judecătoria Calafat cu propunere de arestare preventivă. Instanţa a respins solicitarea procurorilor şi a dispus arestarea inculpatului la domiciliu. Ulterior, pe 22 februarie, bărbatul a fost plasat sub control judiciar.

Condamnat cu suspendare după ce s-a răzbunat pe un poliţist

Inculpatul a fost deferit justiţiei la sfârşitul lunii ianuarie 2024. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Calafat, instanţă care s-a pronunţat vineri, pe 10 ianuarie. Doljeanul a fost condamnat la câte şase luni de închisoare pentru conducere fără permis. Pentru ultraj a primit o pedeapsă de un an de închisoare. După contopirea pedepselor, inculpatul a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare. Instanţa a duspus suspendarea executării pedepsei. În plus, inculpatul a fost obligat să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunităţii.

Judecătorii au admis acţiunea civilă formulată de poliţist şi l-a obligat pe inculpat să achite suma de 5.084 lei cu titlu de daune materiale, plus 1.500 lei cu titlu de daune morale. Hotărâea Judecătoriei Calafat nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel de părţile din dosar.