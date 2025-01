Două persoane găsite moarte în trenul de aterizare al unui avion

Două persoane au fost găsite moarte în trenul de aterizare al avionului JetBlue pe Aeroportul Internațional Fort Lauderdale-Hollywood.

Adjuncții șerifului Broward și un medic legist au început verificările morții celor două persoane din avionul JetBlue Airways.

JetBlue a emis un comunicat în care spunea că două persoane au fost găsite moarte în compartimentul trenului de aterizare al unei aeronave. Cadavrele au fost găsite în timpul unei inspecții de rutină după ce avionul a aterizat.

„Circumstanțele în care au accesat aeronava rămân în curs de investigare”, a spus JetBlue. „Aceasta este o situație sfâșietoare și ne angajăm să lucrăm îndeaproape cu autoritățile pentru a le sprijini eforturile de a înțelege cum s-a întâmplat acest lucru”.

Transportatorul a spus că aeronava a operat cel mai recent zborul 1801 de pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York.

Traseul aeronavei

Airbus A320 a plecat de la JFK luni seara la 20:20. Temperaturile nocturne în New York au fost geroase. A sosit în Fort Lauderdale cu câteva minute întârziere, la 11:03 p.m. Altitudinea sa de croazieră a fost de aproximativ 38.000 de picioare pentru zborul de două ore și 43 de minute.

Avionul și-a început ziua în Kingston, Jamaica, potrivit Transportation Security Administration. Apoi a zburat la JFK din New York, apoi la Salt Lake City, Utah, apoi înapoi la JFK înainte de a ajunge la Fort Lauderdale. Avionul a trecut noaptea în Kingston după ce a sosit din JFK pe 5 ianuarie.

Este un protocol ca piloții să facă o plimbare în jurul avionului înainte de fiecare zbor. O parte a inspecției este verificarea cavităților roților.

Potrivit Biroului Șerifului din Broward, cei decedați sunt bărbați, dar identitățile lor nu sunt cunoscute.

Victimele sunt probabil din Jamaica

The Jamaica Observer raportează că cei doi morți ar fi cetățeni jamaicani, dar CBS News Miami nu a confirmat în mod independent această informație.

Marți după-amiază, Kamina Smith, ministrul de externe al Jamaicii, a accesat rețelele de socializare și a postat pe X:

„Am observat în presă rapoarte supărătoare cu privire la descoperirea a două persoane decedate în puțul de roată a unei aeronave din Fort Lauderdale. Deși există speculații cu privire la naționalitățile persoanelor găsite, informațiile noastre până în prezent sunt că această chestiune este încă în curs de investigare. de către autorități, identitățile persoanelor decedate încă urmând să fie confirmate oficial.”

Detectivii de crime și omucideri din Broward Sheriff lucrează pentru a afla cum au ajuns în compartimentul roții. Biroul de Medicină Legală județeană va efectua autopsii pentru a stabili ce a cauzat decesele acestora.

Incident similar

Un incident similar s-a întâmplat în timpul sărbătorilor din Hawaii. Un cadavru a fost găsit în compartimentul de roată al unui zbor United Airlines din Chicago, când avionul a aterizat în Maui. Nu există nicio explicație pentru modul în care persoana a ajuns pe rampă.

JetBlue Airways are sediul în Long Island City din Queens, New York. Are un birou pe proprietatea Aeroportului Internațional Orlando, potrivit CBS News.

