Trei bărbaţi şi o femeie ar fi fost implicaţi în plasarea unor dispozitive explozive în New Orleans

Anchetatorii care investighează atacul de la New Orleans din noaptea de Revelion au urmărit înregistrări video care arată trei bărbaţi şi o femeie care s-ar putea să fi fost implicaţi în amplasarea unor dispozitive explozive improvizate în Cartierul Francez.

Între timp, bilanțul victimelor a crescut la 15 morți. Președintele Joe Biden a declarat că autoritățile investighează dacă atacul din New Orleans are legătură cu explozia unei camionete Tesla în Las Vegas. Anchetatorii au găsit, de asemenea, înscrisuri cu suspectul care, în opinia FBI, a fost inspirat de ISIS, potrivit Digi24.

FBI, care conduce ancheta, declarase anterior că în zonă au fost localizate potenţiale dispozitive explozive improvizate. FBI a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că anchetatorii cred că suspectul nu a fost „singurul responsabil” pentru atac. Biroul a mai spus că incidentul este investigat ca un „act de terorism”. Un steag ISIS a fost găsit în mașină, potrivit FBI, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă suspectul principal, identificat ca fiind Shamsud-Din Jabbar din Texas, în vârstă de 42 de ani, are legături cu organizaţii teroriste. Acesta a fost împuşcat mortal de forţele de ordine.

Numărul morţilor a crescut la cel puţin 15

Potrivit medicului legist al parohiei New Orleans, dr. Dwight McKenna, citat de mai multe media americane, printre care CNN şi The New York Times, numărul morţilor a crescut la 15, faţă de 10, cât era anterior. „Până în prezent, 15 persoane au murit. Va fi nevoie de câteva zile pentru a finaliza toate autopsiile. După finalizarea autopsiilor şi discuţiile cu rudele cele mai apropiate, vom publica identitatea victimelor”, se arată într-un comunicat.