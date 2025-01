Cel puțin 10 persoane, rănite într-un atac în afara unui club de noapte din Queens

Cel puțin 10 persoane au fost rănite, aseară, într-un atac în masă în fața unui club de noapte din Queens, a declarat poliția, potrivit Yahoo News.

Focuri de armă au izbucnit în afara clubului de noapte Amazura, chiar înainte de ora 23.20, potrivit unui purtător de cuvânt al NYPD. Poliția căuta un Infiniti gri care a fugit de la fața locului, a spus purtătorul de cuvânt. Polițiștii încă încearcă să stabilească numărul de persoane rănite. Mai mulți au fost duși la spitalele din zonă, în timp ce alții s-au dus singuri la spital, a spus poliția.

