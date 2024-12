Atac terorist la târgul de Crăciun din Magdeburg. O mașină a intrat în oameni

O maşină a intrat în mulţime, la târgul de Crăciun din oraşul german Magdeburg, Germania. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Matthias Schuppe, a confirmat atacul, potrivit MDR Sachsen-Anhalt. DW susține că este vorba despre un atac terorist.

Un purtător de cuvânt al guvernului local a declarat că mai multe persoane au fost rănite şi că este posibil ca alte câteva să fi murit, a relatat Reuters, citând radiodifuzorul public MDR.

Şoferul maşinii a fost arestat, a precizat agenţia, citând oficiali guvernamentali din landul Saxonia-Anhalt. Primul bilanț arată că sunt peste 20 de răniți, însă cifra ar putea crește, transmite Bild. Potrivit martorilor oculari, mașina ar fi intrat direct în mulțime, în direcția primăriei. Oamenii au fugit panicaţi.

Potrivit Deutsche Welle, care citează un purtător de cuvânt al autorităților locale, este vorba despre un atac terorist.

Târgul de Crăciun a fost închis în cursul serii.

Piața de Crăciun este plină de ambulanțe și paramedici, a declarat un martor ocular agenției de știri dpa. Târgul din Magdeburg se află în Piața Veche, chiar lângă Primăria din Magdeburg, în apropiere de râul Elba. În apropiere se află și un mare centru comercial.

Videoclipuri care arată numeroase vehicule de urgență au fost distribuite pe X în cursul serii.

A suspected terror attack has struck a Christmas market in Magdeburg, Germany.



Reports say a vehicle plowed into a crowd, leaving multiple fatalities and many injuries in its wake.



Please keep the victims in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/4ttAHp6xQf