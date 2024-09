Noi explozii în Liban, care au vizat stațiile radio ale Hezbollah. Trei morți şi sute de răniți

Noi explozii care au vizat dispozitive de comunicații folosite de grupul Hezbollah din Liban. Trei persoane au fost ucise, iar sute de persoane au fost rănite, a informat miercuri agenția de presă de stat, relatează Reuters.

Imaginile care circulă online par să arate dispozitive care au explodat sunt stații radio.

BREAKING 🚨🚨🚨



SECOND WAVE



Hezbollah Communication Explosions in Lebanon ‼️



This is a developing story; the following details are subject to change as more information comes in:



– Backup communication devices (walkie-talkies) used by Hezbollah have started exploding across… pic.twitter.com/V3MVWxAg9w