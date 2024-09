Cel puțin patru morți și mai mulți răniți, în urma unui atac armat la un liceu din SUA

Cel puţin patru persoane, doi elevi şi doi profesori, au fost ucise miercuri într-un atac armat la un liceu din statul american Georgia, comis aparent de un elev în vârstă de 14 ani al acestei şcoli, anunţă CNN.

🚨#Breaking: News: Georgia School Shooting



A tragic shooting at Apalachee High School in Winder, Georgia, has left two dead and four injured. The incident occurred around 10:23 AM, leading to a swift response from local law enforcement and the FBI. The suspect is now in custody.… pic.twitter.com/6HaMEf2zyo