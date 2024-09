Tânăr băut, drogat şi fară permis la volan

Un tânăr de 19 ani a bifat cam toate infracţiunile pe care le poate face un şofer într-o noapte: a furat o maşină, a urcat la volan băut, drogat şi fără permis şi a făcut accident.

Individul, după ce s-a urcat la volan băut, drogat şi fără permis de conducere, a făcut şi un accident în localitatea Buftea, din judeţul Ilfov.

Maşina pe care o conducea era furată de la cumnatul lui. Cursa nebună s-a încheiat în gardul unei case. Testat de agenţi, tânărul avea o alcoolemie de 0,61 la mie şi a ieşit pozitiv la canabis.

Poliţiştii au dat 86 de amenzi noaptea trecută

Şi nu a fost singurul inconştient din trafic. Poliţiştii ilfoveni au dat nu mai puţin de 86 de amenzi noaptea trecută şi au deschis mai multe dosare penale.

„Doi conducatori auto au fost opriti in trafic iar in urma testarii cu aparatul alcooltest au reieisit valorile de 1.27 si 0.97 mg/l alcool pur in aerul expirat. În ambele cazuri, au fost deschise dosare de urmărire penală”, a declarat Anne Ciolca, IPJ Ilfov.

