Şofer bulgar, condamnat pentru uciderea unei femei de 49 de ani

Judecătoria Craiova a condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare un cetăţean bulgar, acuzat de ucidere din culpă, conducere sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului. Potrivit oamenilor legii, în dimineaţa zilei de 25 octombrie 2023, în timp ce conducea un tir pe DN 6, în apropiere de Işalniţa, inculpatul a accidentat o femeie de 49 de ani, care traversa regulamentar. Victima a decedat pe 27 octombrie. Anchetatorii au mai stabilit că şoferul bulgar era băut, dar şi că după accident a mutat tirul într-o parcare aflată la aproximativ 200 de metri de locul impactului.

Potrivit oamenilor legii, iniţial, bulgarul de 54 de ani a fost acuzat de vătămare corporală din culă şi conducere sub influenţa alcoolului.

„În seara zilei de 25 octombrie 2023, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Dolj au reţinut pentru 24 de ore, un bărbat de 54 de ani, cetăţean bulgar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

În fapt, în dimineaţa zilei de 25 octombrie, bărbatul, în timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe DN 6, în afara localității Işalniţa, ar fi surprins şi accidentat o femeie de 49 de ani, din municipiul Craiova, ce se angajase în traversarea drumului pe trecerea pentru pietoni. În urma evenimentului, femeia a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la spital. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au precizat atunci poliţiştii doljeni.

Cetăţeanul bulgar a fost arestat preventiv pe data de 26 octombrie. Mandatul de arestare a fost emis de Judecătoria Craiova. O zi mai târziu, pe 27 octombrie, femeia de 49 de ani a decedat în urma leziunilor suferite.

Acuzat şi de părăsirea locului accidentului ori modificarea urmelor acestuia

Oamenii legii au stabilit că, după producerea accidentului, şoferul bulgar a mutat tirul într-o parcare aflată la aproximativ 200 de metri. Bărbatul a susţinut că a făcut asta de frica persoanelor care au venit la locul accidentului.

„Instanța constată că declarațiile martorilor contrazic susținerile inculpatului care, cu ocazia audierii de către instanța de judecată, a precizat că a mutat ansamblul de vehicule, întrucât după producerea accidentului și preluarea victimei de către ambulanță, s-au prezentat la fața locului mai multe persoane necunoscute, care au început să adreseze injurii, fapt ce i-a cauzat o stare de temere, precum și din cauza faptului că traficul era îngreunat”, se arată în hotărârea instanţei.

De asemenea, inculpatul a suţinut că circula cu aproximativ 50 km/h în momentul producerii accidentului. A fost contrazis însă de datele tahografului. Aparatul a arătat că tirul avea o viteză de 73 km/h înainte de accident. În momentul impactului, viteza a fost de 62-65 km/h.

Şofer bulgar, condamnat cu executare pentru ucidere din culpă

Inculpatul a fost deferit justiţiei în ianuarie, anul acesta, în stare de arest preventiv. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova, instanţă care s-a pronunţat vineri, pe 2 august. Bulgarul a fost găsit vinovat şi a fost condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare. Pedeapsa este cu executare. Instanţa a mai dispus menţinerea măsurii preventive faţă de cetăţeanul bulgar.

A fost admisă acţiunea părţilor civile din dosar, rudele femeii decedate. Societatea de asigurări a fost obligată să achite rudelor victimei câte 50.000 de euro drept daune morale. În total, rudele femeii decedate vor fi despăgubite cu 200.000 de euro. Hotărârea Judecătoriei Craiova nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel de părţile din dosar.

