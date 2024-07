Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a cinci bărbaţi acuzaţi de contituirea unui grup infracţional şi trafic de droguri de risc. Procurorii DIICOT au precizat că, în cursul anului 2023, suspecţii au vândut canabis şi etnobotanice consumatorilor din Dolj. În ianuarie, anul acesta, unul dintre inculpaţi a fost prins în flagrant, în Craiova, în timp ce transporta două kilograme de canabis.

Potrivit anchetatorilor, inculpaţii au vândut atât canabis, dar şi substanţe cu efect psihoactiv.

„Din cercetările efectuate a rezultat că, pe parcursul anului 2023, aceștia au deținut și comercializat, în mod repetat, droguri de risc (canabis) și substanțe cu efect psihoactiv către consumatori de pe raza județului Dolj. În ziua de 17.01.2024, unul dintre inculpați a fost prins în flagrant în municipiul Craiova, în timp ce transporta, conform indicațiilor primite de la un alt inculpat în cauză, un colet provenit din Spania, în care se afla cantitatea de peste două kilograme de canabis destinată comercializării”, au explicat procurorii DIICOT.

Ulterior, au fost făcute şapte pecheziţii domiciliare în Craiova. Au fost ridicate fragmente vegetale uscate (canabis), țigări confecționate artizanal, un pistol cu aer comprimat, telefoane mobile și alte probe.

Cinci inculpaţi, judecaţi pentru trafic de droguri

O zi mai târziu, pe 18 ianuarie, procurorii au dispus reținerea a patru inculpați. Toţi au fost acuzaţi de comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc şi efectuare de operaţiuni cu produse psihoactive. În aceeaşi zi, cei patru inculpaţi au fost duşi la Tribunalul Dolj cu propunere de arestare preventivă. Instanţa a dispus arestarea a trei inculpaţi. Un alt inculpat din dosar a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Ulterior, în februarie, doi dintre bărbaţii arestaţi au fost plasaţi sub control judiciar. Al treilea inculpat din dosar a fost plasat sub control judiciar pe 13 mai, printr-o hotărâre a Tribunalului Dolj.

Pe 12 iulie, procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a cinci inculpaţi, dintre care patru sub control judiciar. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj şi va intra în procedura de cameră preliminară.

Unul dintre inculpaţi, condamnat într-un dosar asemănător

Un inculpat deferit justiţiei în acest dosar este recidivist. În octombrie 2023, acesta a fost condamnat definitiv la Curtea de Apel Craiova. A primit o pedeapsă de 9 luni de închisoare cu suspendare pentru efectuare de operaţiuni cu produse psihoactive. Instanţa a mai dispus ca inculpatul să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunităţii la Primăria Craiova sau la Şcoala ,,Nicolae Bălcescu”.

Un al inculpat a mai fost cercetat pentru deţinere de droguri de risc pentru consum propriu. În decembrie 2020, procurorii DIICOT au dispus renunţarea la urmărirea penală faţă de inculpat. Dispoziţia procurorilor a fost menţinută de Tribunalul Dolj în ianuarie 2021. Instanţa a susţinut atunci că nu a existat un interes public pentru urmărirea faptei penale.

