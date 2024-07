În Rusia, peste un milion de hectare de pădure sunt în flăcări. Suprafeţe mai mari decât în anii precedenţi au ars deja, au anunţat miercuri autorităţile din această ţară deosebit de expusă la consecinţele schimbărilor climatice, informează AFP, transmite Agerpres.

Incendii de pădure uriaşe devastează în fiecare vară vaste suprafeţe de păduri din Rusia, în regiuni adesea îndepărtate şi slab populate, dar uneori ameninţând şi zone locuite.

🔴⚠️🔥🇷🇺The situation of #Siberia #wildfires is getting worse: fires are quickly increasing in size and number, especially in the #Arctic: this #Sentinel2 📸of July 10 shows an #ArcticFire burning more than 500km2 at 69.5° latitude, with multiple #pyrocumulous #ClimateEmergency pic.twitter.com/EqKIjlcZT7